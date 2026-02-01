חשיפת סרוגים: טענות למחדל חמור בעיריית אריאל. חקירה נפתחה בעקבות גביית יתר של היטלי שמירה מהתושבים ודיווחים כוזבים

טלטלה בעיריית אריאל: מסמכים פנימיים ועדויות שהגיעו לידי מערכת "סרוגים" מעלים תמונה קשה של ניהול לא תקין, חשד לדיווחים כוזבים במסמכי תאגיד ופגיעה קשה בסדרי המנהל התקין בתוך המועצה. במוקד הפרשה דיווחים כוזבים וגביית יתר של כספים מהתושבים בעיר. חקירה נפתחה במשרד הפנים, נגד העירייה. מהעיירה נמסר בתגובה: "הכול התקיים בהתאם להוראות הדין, האופוזיציה הפכה מגורם מבקר לגורם שמחפש לשים מוקשים ופועל ממניעים אישים".

היטל השמירה: לאן נעלם הכסף?

על פי הטענות במסמך שנשלח מטעם חברי האופוזיציה לממונה על היישובים תמי נאסה, העירייה הציגה בתקציב הכלכלי העסקה של שומרים בשער המזרחי ובשער הכניסה הישן, אולם בפועל המציאות בשטח שונה לחלוטין: השער המזרחי מופעל על ידי הצבא ללא עלות לעירייה, והשער הישן סגור ואין שמירה בשעות הלילה.

שטבון על העברת הכספים: "אנחנו לוקחים את מה שתמחרנו לטובת סיורים" | צילום: ללא קרדיט

כשראש העיר נשאל על הדיווח הכוזב, אמר כי לא יודעים אם צה"ל יפעיל את השער או החברה האזרחית, והכסף יכול ללכת למקומות אחרים. בכך לכאורה בעירייה עוברים על שתי עבריות פליליות. על פי החוק חובה לדווח בדיוק לאן הולכים כספי השמירה, ובנוסף לפתוח חשבון נפרד בשביל זה. במכתב טוענים מדובר בגביית יתר המסתכמת במיליוני שקלים שנלקחים מהתושבים. במקום שהכספים יופנו לקרן שמירה ייעודית כמתחייב בחוק, הם משמשים לכאורה לכיסוי חובות שוטפים של העירייה – צעד המהווה עבירה על הנהלים.

האופוזיציה טוענת: "הושתקנו בישיבת התקציב"

על פי טענות האופוזיציה המשבר הגיע לשיאו במהלך ישיבת אישור התקציב שנערכה החודש. ממכתב דחוף שנשלח לממונה על היישובים עולה כי הישיבה התנהלה תחת אווירה קשה של השתקה. חברי מועצה מהאופוזיציה דיווחו כי נמנע מהם להעלות הסתייגויות מהותיות לתקציב, וכי הדיון התקיים תוך דריסה של כללי הדמוקרטיה המקומית.

המכתב נוסף שנשלח לממונה על היישובים חברי מועצה להשמיע את קולם נתקלו בחסימות פיזיות ובהתערבות של עובדי עירייה בתוך אולם המועצה. בעקבות כך, דורשים כעת באופוזיציה לבטל את הישיבה לחלוטין ולקיים דיון חדש בפיקוח הדוק של נציג משרד הפנים, בטענה כי ההליך הנוכחי "בטל מעיקרו".

חובות לספקים וניתוק תחבורתי

המצב הכלכלי של העיר, כפי שעולה מהנתונים שנחשפו, נמצא בנקודת שפל. העירייה סוחבת גירעון של עשרות מיליוני שקלים וחובות לספקים בהיקף של מעל 41 מיליון ש"ח. משרד הפנים טרם העניק אור ירוק לתקציב 2026 בשל החקירה שנפתחה ובשל פגמים חוקיים נוספים, ביניהם שימוש ב"כסף מותנה" לצורך תשלומי משכורות – פרקטיקה אסורה על פי חוק.

מעיירית אריאל נמסר: "הליך אישור תקציב עיריית אריאל לשנת 2026 התקיים בהתאם להוראות הדין, לתקנון ולהנחיות משרד הפנים החלות על מועצות מקומיות. לא נפל כל פגם היורד לשורש ההליך, לא בזכויות חברי המועצה ולא בתקינות קבלת ההחלטות.

אם כך, אין בפנייה האמורה כדי להצדיק התערבות של משרד הפנים או נקיטת כל צעד חריג ביחס לתקציב שאושר כדין על ידי מועצת העיר".

"לצערנו, ניכר כי האופוזיציה בעיר הפכה בשנה האחרונה מגורם ביקורת ענייני למנגנון שמחפש לשים מוקשים בכל הזדמנות, ופועל שוב ושוב ממניעים אישיים נגד ראש העיר, במקום להתמקד בטובת העיר ותושביה. עיריית אריאל תעמוד לרשות משרד הפנים ותשמח להעמיד כל הבהרה נוספת, ככל שתידרש".