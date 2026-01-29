הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! הגיב ליו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי: "להגן על העם היהודי, זה גם לשמור על התורה שלו וגם על המדינה שלו"

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! הגיב ליו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי: "להגן על העם היהודי, זה גם לשמור על התורה שלו וגם על המדינה שלו. זה איננו מאבק בחרדים, וזה איננו מאבק נגד עולם התורה".

דבריו המלאים: "אריה, שנים ארוכות ראיתי מקרוב את תרומתך לביטחון הלאומי של ישראל. מדינת ישראל נמצאת בימים גורליים, בהם קיים איום ממשי על צה״ל כצבא עם ממלכתי שייעודו הגנה על המדינה, הבטחת קיומה וניצחון במלחמה קיוויתי שכאדם מאמין, המייצג ציבור ציוני ואוהב ישראל שבחלקו גם משרת בצה"ל.

"תתעלה לגודל השעה ותוביל לחוק גיוס שבבסיסו אמירה פשוטה: כל ישראל ערבים זה לזה. מתווה הגיוס שלי נועד בדיוק לזה – לשלב בין חיזוק צבא העם לשימור מעמד לומדי התורה. להגן על העם היהודי, זה גם לשמור על התורה שלו וגם על המדינה שלו. זה איננו מאבק בחרדים, וזה איננו מאבק נגד עולם התורה. זו דאגה עמוקה לעתידה של מדינת ישראל ולערבות ההדדית שבין חלקיה. לי אין את הפריווילגיה להתאכזב. אמשיך להיאבק בכל דרך למנוע אבחנה בין דם לדם ולטובת חיזוק צה"ל".

כזכור הבוקר יו"ר ש"ס אריה דרעי פרסם הבוקר ציוץ ברשת ה-X, בעקבות ציוץ של גדי איזנקוט שבו צורפה תמונה של לחיצת יד בין שני אנשים, ולצידה הכיתוב: "תקציב תמורת השתמטות" וזאת על רקע העברת תקציב המדינה לשנת 2026 הלילה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת בתמיכת החרדים" בציוץ שפרסם דרעי כתב: "גדי, אני מאוכזב ממך עמוקות. הערכתי אותך וראיתי בך מי שיכול להביא רוח אחרת לעם הכאוב שלנו. הגנתי עליך מול התקפות של בנט ואנשיו כדי שתיכנס לקבינט המצומצם".