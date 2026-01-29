השר יצחק וסרלאוף תוקף את האופוזיציה על שתיקה מול הטרדות משפחתו ואביו המנוח, משחזר אירועים קשים של פגיעה בפרטיות וקורא בנאום סוער להסכם הדדי להפסקת האלימות והקיטוב

בנאום סוער שנשא במליאת הכנסת, יצא שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) במתקפה חזיתית נגד חברי האופוזיציה, כשהוא מאשים אותם בנקיטת עמדה מתוך "פוזיציה" ובשתיקה אל מול פגיעה אישית קשה בו ובמשפחתו בשלוש השנים האחרונות.

"מזהים אותי באוטו ומתנפלים"

וסרלאוף שיתף בסיפור אישי כואב על אביו המנוח: "לפני שלוש שנים, לפני שהוא נפטר, אבא שלי התקשר אליי ואמר לי – יצחק שמעון תבוא לקחת אותי, יש לי אירוע לב". השר תיאר כיצד בדרכם לבית החולים נתקלו בחסימת כבישים, וכאשר המפגינים זיהו אותו, הם התנפלו על הרכב ומנעו מהם להתקדם למרות המצב הרפואי הדחוף.

השר המשיך ותיאר מסכת הטרדות שעברה משפחתו בזמן שהוא שהה בבאר שבע במסגרת תפקידו בזמן המלחמה: "מפגינים עורבים לאשתי עם הילדים, שופכים על הילדים שלי מים". הוא הוסיף בכאב כי שכנתם צעקה לאשתו כי לא תאפשר לה להתקרב למקלט בזמן אזעקה, וכי בנו בן השלוש נאלץ לשמוע מפגינים צועקים לו מהחלון: "אבא שלך מחבל".

"צעקו על אבא שלי במיון כשהוא מחובר לאינפוזיה"

בשיא דבריו, חשף וסרלאוף אירוע שהתרחש במיון בבית החולים "שערי צדק": "הגיע אחד המפגינים, צועק על אבא שלי; 'תתבייש שיש לך בן כזה'. אבא שלי מחזיק את המכשיר של האינפוזיה, מדדה וצועק עליו בחזרה מתוך חוליו, ואף אחד לא גינה",.

השר תקף את הלגיטימציה שניתנה לחסימות הכבישים באיילון ובמקומות נוספים בשנים האחרונות: "שלוש שנים חוסמים פה כבישים ושורפים, כי היו תמרורים שאם אין הפרעה לסדר הציבורי – אין מחאה". הוא הזכיר כי כאשר פנה לייעוץ המשפטי בעבר בנושא האכיפה הבררנית, חברי האופוזיציה "לגלגו וצחקו".

קריאה ל"חוזה" חדש

לסיכום, הציע השר וסרלאוף להפסיק את הקיטוב והאלימות משני הצדדים, אך דרש שהדבר ייעשה באופן הדדי: "בואו נעשה חוזה. בואו נפסיק עם שריפת כבישים וחסימות, ונפסיק לצעוק אחד על השני כמו בהמות ולהשפיל אחד את השני".

הוא חתם בשאלה נוקבת לעבר הנוכחים: "האם אתם מסוגלים לגנות מישהו שהוא לא מהקליקה שלכם? בואו נחליט שמפסיקים עם זה. קדימה, אני מוכן. מי חותם על הדבר הזה?".