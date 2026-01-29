מערכת הגשם הקצרה הגיעה לשיאה באזור חדרה עם כ-70 מ"מ תוך שעות בודדות, והמשיכה עד לצפון הנגב. בשירות המטאורולוגי מעדכנים: הגשם ייחלש בהדרגה, ובתחילת השבוע הבא צפוי זינוק חריג בטמפרטורות

הגשם חזר אמש (רביעי) לגיחה קצרה ועוצמתית, שהחלה כבר בשעות הבוקר המוקדמות. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, המערכת החלה להתפתח מול חופי הכרמל: "כבר בשעות הבוקר המוקדמות התפתחו סופות רעמים מול חוף הכרמל ובשעה 5:30 הגשם נכנס לאזור חיפה והוריד גשם וברד. לאחר הפוגה קצרה התחדש הגשם בצפון והתמקד באזור הכרמל שם ירדו כ-20-30 מ"מ".

שיא המערכת נרשם בשעות הצהריים באזור השרון, שם ירדו כמויות גשם חריגות בזמן קצר: "לקראת צהריים הגשם הדרים לאזור חדרה ושם כבר ירדו גשמים עזים, כאשר במהלך שעות בלבד ירדו באזור העיר כ-50-70 מילימטרים. כמויות של 30 מ"מ ויותר נמדדו גם בתחנות בצפון השרון ומערב השומרון".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: סטודיו A)

בעוד שבצפון ובשרון נהנו ממזג אוויר חורפי, בדרום המצב היה שונה לחלוטין. בשירות המטאורולוגי מציינים כי עד שעות הצהריים שרר אובך מדרום לשומרון, ורק בשעות הערב "הדרים קו הגשם והגיע עד צפון הנגב".

לגבי המשך המערכת, נראה כי השיא כבר מאחורינו. "הגשם יוסיף לרדת עד מחר בצהריים, אך בהפוגות ארוכות ובעוצמה נמוכה, מאחר שהאוויר הקר ברום כבר עזב אותנו ונע צפונה".

עם סיום המערכת הקצרה, אנחנו צפויים למהפך קיצוני במזג האוויר. כבר בסוף השבוע נרגיש התחממות משמעותית, שתגיע לשיאה בתחילת השבוע הבא עם טמפרטורות חריגות מאוד לעונה. בשפלה ובצפון הנגב המדחומים צפויים להראות 26-27 מעלות – מזג אוויר אביבי לחלוטין בעיצומו של החורף.