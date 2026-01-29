תאונת דרכים בין רכב הסעות לילדים למשאית בכביש בין יקיר לרבבה הסתיימה בחילוץ ארבעה לכודים; לוחמי האש תיעדפו את חילוץ הילדים והעניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה

לוחמי אש ממרחב שומרון חילצו לפני זמן קצר שני ילדים, סייעת ונהג מרכב המשמש להסעת ילדים, לאחר תאונת דרכים שאירעה בכביש בין היישובים יקיר ורבבה, במעורבות משאית. עם הגעת הצוותים לזירה זוהה רכב ההסעות כשהוא בתעלה בצד הדרך, לאחר שעף מהכביש. בתוך הרכב היו לכודים שני ילדים, סייעת ונהג. לוחמי האש ביצעו הערכת מצב ראשונית והחלו בפעולות חילוץ, תוך מתן עדיפות להוצאת הילדים תחילה, במקביל לפעילות צוותי הרפואה במקום. מפקד המשמרת, האדי אבו זלף, מסר: "עם ההגעה למקום זיהינו שמדובר בתאונה של רכב הסעות ומשאית, כאשר ברכב ההסעות ישנם שני ילדים. מיד התחלנו בפעולות חילוץ תוך שאנו נותנים תיעדוף בחילוץ לשני הילדים, ומאפשרים לכוחות הרפואה להעניק טיפול תוך כדי החילוץ". האירוע טופל על ידי צוותי כבאות והצלה לישראל ממרחב שומרון, בשיתוף גורמי הרפואה. נסיבות התאונה נבדקות.

