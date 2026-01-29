על פי דיווח ברויטרס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן צעדים צבאיים ממוקדים נגד גורמי שלטון וביטחון באיראן, במטרה לעודד מחאות פנימיות ולהחיות את תנועת האופוזיציה נגד המשטר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן שורה של אפשרויות פעולה נגד איראן, ובהן תקיפות ממוקדות נגד כוחות ביטחון ובכירים במשטר, במטרה לעודד מחאות פנימיות ולהביא לשינוי בהנהגה, כך דווח היום (חמישי) בסוכנות רויטרס מפי מקורות המעורים בנושא. עם זאת, גורמים ישראלים וערבים מעריכים כי כוח אווירי לבדו לא יביא להפלת המשטר הדתי בטהרן.

על פי שני מקורות אמריקנים, הדיונים בבית הלבן מתקיימים לאחר דיכוי אלים של גל מחאות רחב היקף באיראן מוקדם יותר החודש, שבמהלכו נהרגו אלפי בני אדם. לדברי המקורות, טראמפ מבקש ליצור תנאים שיאפשרו "שינוי משטר", באמצעות פגיעה במפקדים ובמוסדות שוושינגטון רואה כאחראים לדיכוי, במטרה לחזק את תחושת הביטחון של המפגינים ולדרבן אותם לפעולה.

עוד נמסר כי בין האפשרויות שנשקלות גם תקיפה רחבה יותר, בעלת השפעה ארוכת טווח, שעשויה לכלול פגיעה במערך הטילים הבליסטיים של איראן או בתוכניות העשרת האורניום שלה. אחד המקורות הדגיש כי בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית, לרבות בשאלה אם לפעול במסלול צבאי.

הגעתה של נושאת מטוסים אמריקנית ואוניות ליווי נוספות לאזור המזרח התיכון הרחיבה את יכולותיה של ארצות הברית לפעולה צבאית אפשרית, לאחר שטראמפ איים שוב ושוב בהתערבות בעקבות דיכוי המחאות באיראן.

במקביל, ארבעה גורמים ערבים, שלושה דיפלומטים מערביים ומקור מערבי בכיר מסרו לרויטרס כי הם חוששים שתקיפות צבאיות עלולות דווקא לפגוע בתנועת המחאה, המצויה ממילא בהלם בעקבות הדיכוי האלים ביותר מאז המהפכה האסלאמית ב־1979. אלכס וטנקה, מנהל תוכנית איראן במכון המזרח התיכון, אמר כי ללא עריקות משמעותיות בתוך כוחות הביטחון, המחאות הן "הרואיות אך חסרות יכולת צבאית".

ביום רביעי קרא טראמפ לאיראן לשוב לשולחן המשא ומתן בנושא הגרעין, והזהיר כי כל תקיפה אמריקנית עתידית תהיה חמורה יותר מהפצצות שבוצעו ביוני נגד שלושה אתרי גרעין. לדבריו, כלי השיט האמריקניים באזור מהווים "ארמדה" המפליגה לעבר איראן.

גורם איראני בכיר מסר לרויטרס כי טהרן מתכוננת לאפשרות של עימות צבאי, ובמקביל פועלת בערוצים דיפלומטיים. עם זאת, לדבריו, ארצות הברית אינה מפגינה נכונות לדיאלוג. משלחת איראן לאו"ם מסרה כי איראן מוכנה לשיחות המבוססות על כבוד ואינטרסים הדדיים, אך תגן על עצמה בעוצמה אם תותקף.

גורם ישראלי בכיר, המעורה בתיאומים בין ירושלים לוושינגטון, אמר לרויטרס כי בישראל מעריכים שתקיפות אוויריות לבדן לא יפילו את המשטר האיראני. לדבריו, גם פגיעה במנהיג העליון עלי חמינאי לא תביא בהכרח לשינוי עומק, שכן ימונה לו מחליף. לדבריו, שינוי פוליטי משמעותי יתאפשר רק בשילוב של לחץ חיצוני ואופוזיציה פנימית מאורגנת.