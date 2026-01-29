רכב פרטי התנגש מספר פעמים בכניסה צדדית למטה העולמי של חב"ד בברוקלין; הנהג נעצר במקום, לא דווח על נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע והמניע

אירוע חריג התרחש במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) בברוקלין, כאשר רכב פרטי התנגש מספר פעמים בכניסה צדדית למטה העולמי של תנועת חב"ד בכתובת 770 איסטרן פארקוויי שבשכונת קראון הייטס. הנהג נעצר במקום על ידי כוחות המשטרה, ולא דווח על נפגעים.

האירוע התרחש בשעה 3:45 לפנות בוקר לפי שעון ישראל. על פי המשטרה המקומית, החקירה נמשכת, ובשלב זה לא נמסר מידע על המניע למעשה או על האישומים הצפויים נגד הנהג, ששמו טרם הותר לפרסום. דובר תנועת חב״ד מסר כי לא ידוע על פצועים באירוע.

עוד באותו נושא הנשיא הרצוג נגד ממדאני: שלילת זכותנו למדינה היא אנטישמיות 11:21 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מהתיעוד שצולם בזירה נראה רכב הונדה סדאן אפור, עם תא מטען על הגג ולוחיות רישוי מניו ג'רזי, מתנגש בדלתות העץ של הכניסה למבנה. אחת הדלתות נעקרה מציריה, ובהמשך נראה הרכב נסוג לאחור ופוגע שוב ושוב בכניסה, לעיני עוברי אורח ששהו במקום.

לאחר ההתנגשויות יצא הנהג מהרכב, שוחח בעצבנות עם אחד הנוכחים וטען כי הרכב "החליק". זמן קצר לאחר מכן ניגשו אליו שוטרים, אזקו אותו והובילו אותו לניידת. בתיעוד נראה כי הנהג לא התנגד למעצר.

בהמשך הלילה הגיע למקום ראש עיריית ניו יורק ממדאני, שהתייחס לאירוע ואמר כי מדובר בתקרית מדאיגה, במיוחד לאור המשמעות ההיסטורית והדתית של המקום. לדבריו, כל איום על מוסד יהודי או מקום תפילה נבחן בחומרה.