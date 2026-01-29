לראשונה מזה כ-25 שנה: תפילת שחרית התקיימה לאור יום במתחם קבר יוסף בשכם, בעקבות החלטת שר הביטחון להרחיב את שעות הכניסה למקום

מאות מתפללים השתתפו הבוקר (חמישי) בתפילת שחרית שהתקיימה לאור יום במתחם קבר יוסף שבשכם, זאת לראשונה מאז נטישת המקום לפני כ־25 שנה. הכניסה והתפילה נערכו בעקבות החלטת שר הביטחון ישראל כץ, לאחר מאבק ממושך שהובילו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות, והובילה להרחבת שעות הכניסה למקום גם בשעות היום.

התפילה התקיימה לאחר שבמהלך הלילה נכנסו מאות מתפללים למתחם קבר יוסף, כחלק מהכניסות הקבועות שמקיימת המועצה האזורית שומרון מדי חודש, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה, ובליווי ובאישור צה"ל.

עוד באותו נושא תוך שבוע: עשרות כלי רכב גנובים נמצאו ביו"ש והוחזרו לבעלים 18:06 | שמחה רז 1 0 😀 👏

בכניסה ובהשתתפות בתפילה נכחו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, חבר הכנסת צבי סוכות, הרב יוסף אליצור, ראש ישיבת "עוד יוסף חי", שפעלה במתחם הקבר עד לנטישתו, הרב דודי דודקביץ', רב היישוב יצהר וראש ישיבת "רועה ישראל", תת-אלוף קובי הלר מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אלוף־משנה אריאל גונן מפקד חטיבת שומרון, קצין הגמ"ר של האוגדה יאיר כהן, קצין הגמ"ר רב־סרן ישראל רוזנפלד, ומתפללים נוספים מכל רחבי הארץ.

הכניסה לאור יום מתקיימת על רקע תוכנית רחבה שמובילים דגן וסוכות, יחד עם הרב דודו בן נתן, אביו של החייל שובאל בן נתן ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון והיה פעיל למען החזרה לקבר יוסף. מטרת התוכנית, לפי הגורמים המעורבים, היא חזרה קבועה של יהודים למתחם הקבר והחזרת ישיבת "עוד יוסף חי" לפעילות במקום. התוכנית כוללת צעדים מדורגים ונבנתה בשיתוף גורמים נוספים.

יוסי דגן אמר לאחר התפילה: "הבוקר הזה הוא בוקר של תיקון היסטורי. אחרי שנים של כניסות באישון לילה, אנחנו חוזרים באור יום. קבר יוסף הוא סמל חשוב, והמהלך לכניסה באור יום הוא צעד משמעותי מתוך תוכנית העבודה שלנו. נמשיך לפעול להשבת נוכחות קבועה במקום".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: מועצה אזורית שומרון

חבר הכנסת צבי סוכות מסר: "אני מודה לשר הביטחון ישראל כץ על ההחלטה והצעד הראשון בחזרה לקבר יוסף. תפילת שחרית וכניסה לאור יום הן התקדמות משמעותית, ואנו נמשיך לפעול עד להשבת נוכחות יהודית מלאה במקום".

הרב יוסף אליצור, ראש ישיבת "עוד יוסף חי", אמר: "אנחנו שמחים ונרגשים להיות כאן ולהתפלל תפילת שחרית במקום שבו פעלה הישיבה. השאיפה היא להגיע למצב של קביעות ולחזור לשהות מסודרת במקום".

הרב דודי דודקביץ' התייחס למשמעות ההיסטורית של המקום ואמר: "מתוך לימוד הפרשה ומתוך המקום הזה, אנו מתפללים לישועה ולחזרה מסודרת של עם ישראל למרחבי ארץ ישראל".

יהושע גלברד, מנכ"ל ישיבת "רועה ישראל", ציין: "במשך שנים תלמידי הישיבה שותפים בארגון הכניסות לקבר יוסף. אנו מקווים ליום שבו ניתן יהיה להגיע למקום בחופשיות ולקיים לימוד ותפילה באופן קבוע".