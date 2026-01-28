בארה"ב מדווחים כי המשטר האיראני דחה את הדרישות של ארה"ב לביטול תכנית הגרעין, פירוק יכולת הטילים והפסקת הפרוקסי. המתקפה האמריקאית מתקרבת

לקראת תקיפה באיראן. העיתון וול סטריט ג'ורנל היוצא לאור בארה"ב מדווח כי האיראנים דוחים את הדרישות שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, למניעת תקיפה.

גורם איראני מסר כי משמרות המהפכה לא יתפשרו על הזכות של איראן להמשיך בפרויקט הגרעין – העשרת אורניום למטרות אזרחיות או פירוק ארסנל הטילים הנחוץ להגנתה של הרפובליקה האיסלאמית.

מקודם יותר היום דווח בניו יורק טיימס על הדרישות של ארה"ב מאיראן, כתנאי לביטול המתקפה המתוכננת.

לפי הדיווח, טראמפ הציב שלושה תנאים מרכזיים לאיראנים, הנחוצים לשמירה על השלום:

1. איראן תוותר לחלוטין על העשרת האורניום ולמעשה תפסיק את פרויקט הגרעין שלה.

2. צמצום פרויקט הטילים האיראני בהקטנת מספר הטילים והטווח אליהם הם יכולים להגיע.

3. ביטול פרויקט הפרוקסי – הפסקת המימון והתמיכה בשלוחות האיראניות במזרח התיכון.

כצפוי האיראנים מבטלים את הדרישות של טראמפ, ושמים פעמיהם לעבר עימות צבאי אפשרי. מוקדם יותר היום איימו האיראנים בתגובה חריפה למתקפה נגדם

שר החוץ האיראני עראקצ'י, שעד כה שמר יחסית על טון מפויס ודיפלומטי בכל הקשור לארה"ב, ושימש למשטר בתור בלם בהתחממות בין הצדדים. עראקצ'י, הוא זה ששלח הודעות לשליח המיוחד ויטקוף, בניסיון למנוע תקיפה מיידית על איראן, במהלך לילות השיא של המחאה.

כעת נראה כי עראקצ'י מציג את המקל במקום את הגזר, שר החוץ האיראני איים בפוסט כי: "כוחותינו האמיצים עומדים מוכנים, עם האצבע על ההדק, להפעיל תגובה מיידית ועוצמתית כנגד כל תוקפנות כנגד ארצנו האהובה, מהים האדמה או האוויר".

"למדנו לקחים חשובים ממלחמת 12 הימים מאפשרים לנו להגיב באופן חזק, מהיר ומשמעותי מבעבר". הסביר עראקצ'י.

במקביל, ממשיך לנסות שר החוץ למשוך את האמריקאים לעסקה, בתנאים נוחים לאיראן: "באותו זמן, איראן מוכנה לקבל הסכם שמטיב עם שני הצדדים, הסכם גרעין הוגן ושיוויוני, שמבטיח את זכויותיה של איראן להחזיק בטכנולוגיה גרעינית, למטרות שלום!".