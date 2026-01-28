עצמאים ששירתו במילואים בצו 8 בחודשים נובמבר-דצמבר? רשות המסים הודיעה על פתיחת המערכת להגשת בקשות למענק בגין נזק עקיף. כל הפרטים על הזכאות, המועדים והדרך לקבלת התשלום

רשות המסים וקרן הפיצויים הודיעו היום (ד') על שלב נוסף בסיוע למשרתי המילואים. החל מהיום, עוסקים עצמאיים ששירתו במילואים בצו 8 במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2025, יכולים להגיש בקשה למענק בשל נזק עקיף שנגרם לעסק שלהם בעקבות השירות.

הגשת הבקשות מתבצעת באופן מקוון דרך אתר רשות המסים או באמצעות קישור ייעודי באתר המילואים של צה"ל, והיא תתאפשר עד ליום ה-31 במרץ 2026.

מי זכאי למענק? על פי הנחיות רשות המסים:

"למענק זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-21 יום ברציפות בצו 8 בגין התקופה שמתחילת שירות המילואים או מה-1.6.2024 (המאוחר מביניהם) ולמשך כל תקופת הזכאות."

ברשות המסים מבהירים כי תקופת הזכאות כוללת את ימי השירות הפעיל בתוספת "תקופת פיצוי" הנגזרת מאופי השירות:

משרתים שאינם במערך הלוחם: זכאים לתקופה נוספת ביחס של יום וחצי לכל יום שמ"פ (שירות מילואים פעיל), עד לתקרה של 30 ימים מסיום השירות.

משרתים במערך הלוחם: זכאים לתקופה נוספת ביחס של יום וחצי לכל יום שמ"פ, אך עם תקרה מורחבת של עד 90 ימים מיום סיום השירות.

לוחות זמנים לתשלום

ברשות מדגישים כי התשלום יבוצע במהירות האפשרית: "התשלום יבוצע בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות". במקרים מורכבים יותר הדורשים בחינה מעמיקה של קרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך שלושה חודשים ממועד ההגשה. נקודה חשובה נוספת למשרתים היא כי תגמולי הביטוח הלאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים המגיעים להם.

משרת מילואים שביצע מספר תקופות שמ"פ של 21 יום ומעלה עם הפסקות ביניהן, יהיה זכאי לקבל מענק בגין כל תקופת שירות בנפרד.