גורמים צבאיים ששוחחו עם "סרוגים" טוענים כי פתיחת מעבר רפיח נחשבת למסוכנת מאוד עבור ביטחון ישראל: "סביר שנצטרך לפעול במוקדם ובמאוחר בשטח ברצועת עזה כדי לנקות את השטח"

בשעה שמסתיים השלב הראשון במסגרת 20 הנקודות וההכנות למעבר לשלב השני, גורמים בצה"ל אומרים ל"סרוגים" שלעולם אין לפתוח את מעבר רפיח לסחורות "אסור לחזור לזה. לפני אוקטובר 2023 נכנסו לרצועת עזה כ-10,000 משאיות כשארבע שנים לפני כן נכנסו רק 4000 משאיות והחומרים הללו הניבו שורה נאה לחמאס כולל אמצעי לחימה".

בצה"ל מדברים גם על המציאות כיום עם כניסתם של כ-650 משאיות מידי יום לרצועה ובסך הכל כ-4200 משאיות לשבוע וטוענים בצורה ברורה ובהירה שגם לפי נתוני האו"ם אין צורך ביותר מ-134 משאיות ליום ואולי קצת יותר עם הכנסת עזרי רפואה אבל בוודאי לא המספרים שנכנסים כיום. "החמאס משתמש במשאיות, משתלט עליהם גובה מחיר גבוה עליהם". ולכן המלצת הצבא היא להוריד משמעותית את כמות המשאיות הנכנסת לעזה וגם את אי פתיחתו של מעבר רפיח לסחורות.

עוד אומרים הגורמים בצה"ל כי במידה והחמאס לא יסכים להתפרק מנשקו או יציע רעיונות לאחסן את הנשק במחסנים ולא למסור את הקלצ'ניקובים שברשותם נצטרך להתכונן למבצע צבאי בעזה וגורם בצה"ל אומר – "סביר שנצטרך לפעול במוקדם ובמאוחר בשטח ברצועת עזה כדי לנקות את השטח".

בצה"ל מספרים שרוב הכסף למשאיות הינו אמריקני, מאספקה מקבלנים ישראלים ויש ניסיונות להברחות ניסיונות שבחלקם נעצרים וחלקם גם כנראה שלא. באשר לכסף ברצועת עזה, טוענים בצבא שיש כסף כסף ברצועת עזה וממנו גם ניתנת האפשרות לרכישת מוצרים – אבל כמובן שהחמאס גובה את מחירו ואת זה את זה צריך למנוע ולעצור.

בנוגע לוועדה הטכנוקרטית אומרים בצבא שהחמאס אומנם מוכן להעביר את השלטון לוועדת טכנוקרטית אבל זה רק בדרג העליון ובאמירות שאין מאחוריהם הרבה. מספיק שהדרג הניהולי הבכיר ישאר בידי חמאס ואת זה צריך לעצור. מה יקרה אם הועדה או ישראל יידעו על מחרטה בעזה נתקוף או לא? החמאס מציג מצב שווא, הארגונים הפלסטינאים אינם מרוצים מכל המהלך הזה שכן בקצה לא מוזכרת שם מדינה פלסטינית ולכן תצטרך להיות שם מציאות אחרת שכרגע היא עדיין לא על השולחן.

באשר ליהודה ושומרון אומרים בצה"ל כי צריך לעשות התאמה להשתנות בשטח וצריך להחליט לאן פנינו. האם פנינו להסלמה (כי לא מן הנמנע שיהיה היפוך קנים גם ביהודה ושומרון) או פנינו להשארת המצב כפי שהוא היום בשטח עם הרבה מאוד עבודה קשה ונוקבת של הכנעת הטרור אבל לא עד כדי השמדתו.

התיאום הביטחוני יציב ביהודה ושומרון אומרים במערכת הביטחון וההערכה היא כי חודש הרמדאן יעבור בשקט אבל כל אלו הם רק דברים נקודתיים ויקח זמן עד אשר נוכל לבדוק את הדברים.

באשר לסוריה אומרים במערכת הביטחון שהם מודאגים ממה שמתבשל בסוריה. לדוגמא המצעד הצבאי של הצבא הסורי שהיה בשבועיים האחרונים והתבטא לא רק באמצעים צבעים אלא באמירות ברורות וקריאות לשחרור ירושלים, דבר שמדאיג בהחלט את מערכת הביטחון.

יכול להיות שהמשטר שם יתהפך ולכן נערכים שם גם במרחב חיץ שלא יהיה כוח שיאיים על מדינת ישראל, גם צורך להגן על הדרוזים וצריך לדאוג לכך שצבא סוריה עתידי לא יאיים על ישראל. וצריך להבין אחרי שאמרנו את כל זאת שתמיד קיים לחץ בינלאומי על ישראל "העולם לא מקבל אותנו. העולם לעולם לא מוכן לקבל את שליטתנו ואת המציאות החדשה שיצרנו בתחומי המזרח התיכון". את זה כדאי להפנים