בג"ץ דן היום (רביעי) בעתירות נגד ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, אחרי הוצאת צו ביניים המקפיא את תהליך סגירתה. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין מתח ביקורת על עמדת העותרים ושאל: "אם הממשלה מחליטה לסגור את פלס"ר נח"ל כי זה לא נחוץ, מה הבעיה? יש להם סמכות".
במהלך הדיון טען נציג העותרים עורך הדין בשה כי: "גלצ היא לא תחנה צבאית כמו בסרט בוקר טוב וייטנאם. עובדים בה גם אזרחים ויש לה מחלקת חדשות חשובה ודומיננטית. זה לב האירוע".
הוא ציין כי פס״ד התאגיד עוסק בדיוק בעניין הזה והוסיף כי המהלך לסגירת גל"צ מאיים על שאר כלי התקשורת בישראל: "אנחנו רואים את זה כתוכנית כללית לריסוק התקשורת".
עו"ד יעל גרוסמן, באת כוח מועצת העיתונות והתקשורת: "לא ייתכן שהממשלה תסגור יחידה בצבא בלי הסכמת הרמטכ"ל"
ארורים מצביעי הקואליציה
הגיע הזמן לפיצול מדיני בין ישראל ויהודה. אל יהא חלקנו עימם.13:05 28.01.2026
