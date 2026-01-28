לאחרונה אמר איתי לוי לסרוגים כי הוא מגדיר את עצמו חרדי. אמש ציין את יום הולדתו ה-38 באירוע הילולה לכבוד הרש"ש זצ"ל – אירוע ששילב מוזיקה, אמונה, רבנים וחברים קרובים

אמש (שלישי) התכנסו באולמי עדיה ביבנה עשרות אורחים לכבוד ההילולה שהפיק אלדד מרחום, יד ימינו של הזמר איתי לוי. האירוע התקיים זמן קצר לאחר סיומה של עונה מוצלחת בתוכנית הריאליטי, שבה לוי משמש כשופט.

אורחים ומופיעים באירוע

בין הנוכחים נראו חברים קרובים רבים מתעשיית המוזיקה והתרבות: עמיר בניון, משה פרץ, ליאור נרקיס, אוראל צברי, ג'קי אזולאי, יובל מעתוק, עודד מנשה, נדב חנציס, רון ביטון, מעין אשכנזי, אליקו, מיכל הקטנה, טל מוסרי, עודד מנסטר ובנו גיא, האמן האלקטרוני זהבי, אבי אוחיון, מתן דרור ועוד.

את האירוע ליוו גם רבנים מכובדים, בראשם הרב רונן שאולוב והרב "הרנטגן", לצד הרב מרדכי חסידים.

על הבמה הופיעו הזמרים חיים ישראל, יניב משיח, דוד חפצדי וציון גולן, שהוסיפו לאווירה הקדושה והשמחה.

"אני בכלל אדם חרדי"

האירוע התקיים על רקע דברים שמסר איתי לוי לאחרונה, בסיום העונה האחרונה של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026". בתגובה לשאלה של שיר לוי מסרוגים, אמר הזמר: "אני בכלל אדם חרדי. אני אדם מאוד מסורתי ומאוד מאמין. האמונה מנהלת אותי במאה אחוז. אני אדם חרדי, מה שאתם רואים זה לא…"

בהמשך, כשנשאל על משפט שמלווה אותו, שיתף לוי בפסוקים שהוא מחזיק בהם: "הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. בשם השם נעשה ונצליח, והשם אלוהינו ברחמיו נרוויח. ויהי נועם אדני אלוהינו עלינו חמישה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כונננו".

הדברים משקפים את הצד האמוני הבולט בחייו של לוי, שממשיך לשלב בין קריירה מוזיקלית לבין שורשים מסורתיים עמוקים.