לינדזי גרהאם מזהיר מפני נטישת בעלי ברית של ארה״ב, ומשווה זאת לאירועי בנגאזי, תוך הבעת אמון בהחלטותיו של הנשיא דונלד טראמפ

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם התייחס היום (שלישי) בציוץ ברשת X לסוגיות מדיניות חוץ, והשווה בין ההתנהלות הנוכחית של ארצות הברית לבין אירועי בנגאזי בלוב בתקופת כהונתה של מזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון.

בציוץ כתב גרהאם: "אני זוכר את תחושת הגועל שחשתי בעקבות נטישת אנשינו בבנגאזי בימי הילרי קלינטון".

עוד באותו נושא הבכיר האמריקאי דורש: להאיץ את סיום הסיוע לישראל – זאת הסיבה 18:24 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

לדבריו, ההגדרה "אנשינו" רחבה יותר מאזרחים אמריקנים בלבד. "'אנשינו' כולל גם את חבריה של ארצות הברית, כמו המפגינים באיראן והכורדים האמיצים", כתב.

גרהאם הוסיף כי מדובר בהחלטות מורכבות, אך הביע ביקורת חריפה על אפשרות של נטישת בעלי ברית. "אלו החלטות קשות שצריך לקבל, אבל לנטוש את האיראנים ואת הכורדים זה לתפיסתי ‘בנגאזי כפול מיליון’", ציין. בסיום דבריו הביע הסנאטור אמון בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וכתב: "אני בטוח שהנשיא טראמפ יקבל את ההחלטה הנכונה".