המבצע להשבת החלל החטוף האחרון: אתמול (שני) כוחות הביטחון וצה"ל השיבו לישראל את גופתו של רן גואילי, שיצא ב-7 באוקטובר להגן על תושבי העוטף. הוא נהרג בקרבות וגופתו נחטפה לעזה.
באמצעות פעילות של כוחות צה"ל ברצועה ומידע מודיעני שנאסף, הצליחו לזהות את גופתו ולהחזיר אותו לקבורה בישראל.
כחלק מהמבצע להשבתו של גואילי לקבר ישראל, צה"ל תגבר כוחות על מנת לאבטח את פעילותו ברצועת עזה.
הציבור הישראלי, תושבי הדרום וחבריו לנשק ילוו מחר (רביעי) למנוחות את רס"ן רן גואילי ז"ל, שגופתו חולצה והושבה לישראל לאחר שהוחזר אמש על ידי כוחותינו במבצע "לב אמיץ". לאור הצפי להגעה של אלפים רבים המבקשים לחלוק כבוד ללוחם שנפל בקרב הירואי, הוחלט על פיצול בין טקס ההספדים לבין טקס הקבורה עצמו, כדי לאפשר לקהל הרחב להשתתף במעמד הפרידה בצורה מכובדת ומסודרת.
