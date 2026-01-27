המטבע האיראני ממשיך לצנוח באופן חסר תקדים, לאחר הגעת נושאת מטוסים אמריקאית למזרח התיכון, שוויו של המטבע האיראני צלל

המטבע האיראני צונח היום לשיא חדש, לאחר הגעתה של נושאת המטוסים האמריקאית לאזור המפרץ הפרסי. המטבע האיראני צנח לסדר גודל חסר תקדים.

לאחר שבועות של איומים מצד ארצות הברית על פעולה קרבה באיראן ולמרות ההמתנה הארוכה, הכלכלה האיראנית לא חומקת מההשלכות הפיננסיות.

שוויו של ריאל איראני בודד, המטבע המקומי באיראן, צנח באופן חסרת תקדים ושוויו עומדת כעת על יותר ממיליון ריאל לדולר אמריקאי בודד.

הצניחה החדשה הגיעה לאחר הגעתה של נושאת המטסים אברהם לינקולן למזרח התיכון, וההודעה הרשמית של פיקוד המרכז התיכון האמריקאי, סנטקום, על הצבתה במרחב.

שער המטבע האיראני ממשיך לצנוח, ושוויו המדויק עומד כעת על 1,077,500.00 ריאל איראני לכל דולר בודד.