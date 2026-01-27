שבועיים לאחר שנמצאה אישה דקורה בביתה, המשטרה השלימה את חקירת האירוע. החשוד, תושב המקום בשנות ה-50 לחייו, נתפס בסמוך לזירה זמן קצר לאחר המעשה. המניע שעלה בחקירה: סכסוך על רקע רומנטי

משטרת ישראל הודיעה היום (שלישי) על סיום חקירת הרצח בפרדס חנה שאירע בתחילת החודש, ועל הגשת הצהרת תובע כנגד החשוד במעשה, תושב היישוב בשנות ה-50 לחייו.

תחילת הפרשה ביום ה-5 בינואר 2026, אז התקבל במוקד המשטרה דיווח דחוף אודות אישה שנמצאה דקורה בביתה בפרדס חנה. כוחות גדולים, שכללו את שוטרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב מנשה, שוטרי תחנת זכרון יעקב ולוחמי יחידת רומ"ח, הוזעקו למקום ופתחו מיד בסריקות ובפעולות חקירה ראשוניות.

מחקירת האירוע עולה כי מיד לאחר המעשה נמלט החשוד מהדירה, אולם פעילות מהירה של הכוחות בשטח הובילה לאיתורו ולמעצרו כעבור זמן קצר, בעודו מסתתר בסמוך לזירת האירוע.

"פעילות מהירה באמצעים מתקדמים"

במהלך הימים האחרונים ניהלה היחידה המרכזית במרחב מנשה חקירה מאומצת כדי לבסס את הראיות נגד החשוד. גורם המעורב בחקירה ציין כי המניע למעשה, כפי שעלה מעדויות וממצאי החקירה, הוא סכסוך על רקע קשר רומנטי שהתקיים בין השניים.

"מרגע קבלת הדיווח, פעלנו סביב השעון כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין" מסר גורם במרחב מנשה. "השימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לצד עבודת בילוש וחקירה אינטנסיבית בשטח, אפשרו לנו לגבש תשתית ראייתית מוצקה כנגד החשוד בזמן קצר יחסית".

היום, עם סיום פעולות החקירה, הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע באמצעות פרקליטות מחוז חיפה. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות המתה חמורות, כשלצדו בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.