המשטר האיראני נמצא במצב החלש ביותר שהיה מאז הקמתו, כך על פי מודיעין חדש של ארצות הברית

מידע מודיעיני חדש הועבר לאחרונה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר על פי הערכות מצביע על חולשה משמעותית של המשטר האיראני, שמציבה את האפשרות של "כריתת ראש" למשטר על השולחן.

הפנטגון הציג מודיעין חדש לנשיא דונלד טראמפ, שמצביע על חולשה חסרת תקדים של המשטר האיראני, כאשר על פי הדוחות שהוצגו לנשיא, המשטר נמצא במצב החלש ביותר שהיה בו מאז הקמתו.

על פי המודיעין, התפתחו סדקים משמעותיים בתוך שורות השלטון, כאשר חלק מהגורמים במסדרונות הכוח בטהראן רואים בהמשך המשטר אפשרות מוטלת בספק, לא רק על רקע המחאות הקשות וההרג שבא אחריהן, אלא גם בעקבות חולשתו וזקנתו של המנהיג עלי חמינאי, וחוסר הבהירות במי ירש אותו, אם בכלל.

על פי דיווחים בינלאומיים, מספר גורמים איראניים כבר פנו אל המערב, בגישושים אחר אפשרויות לערוק משורות המשטר. כעת יצטרך להחליט נשיא ארצות הברית האם ברצונו להיות זה שדוחף את המשטר אל התהום, או להמתין ולהמר על נפילתו מבפנים.