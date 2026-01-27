בן גביר מחוץ לדיון בבית משפט השלום בתל אביב: "זה הזוי שראש הממשלה יושב בישיבות עד 2 בלילה ואז מתכונן למשפט, אני מקווה שטראמפ ישים סוף לפארסה הזאת"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס היום (שלישי) מחוץ לדיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית משפט השלום בתל אביב, להשבתו של רני ולמשפטו של ראש הממשלה. בדבריו אמר בן גביר: ״לפני הכל, אנחנו שמחים שהחזרנו את רני הביתה, ראשון לצאת אחרון לחזור״. בהמשך הוסיף: "ועכשיו הזמן לחסל את החמאס עד היסוד".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: חופשי

בהתייחסו להליך המשפטי נגד ראש הממשלה, תקף בן גביר בחריפות את ניהול המשפט ואמר: "אני רוצה להגיד לגבי הפארסה הזאת שנקראת משפט נתניהו משהו אחד וברור. אני חושב שזה הזוי שראש הממשלה צריך להתמודד בלילות עם ישיבות עד 2 לפנות בוקר".

לדבריו, הוא עצמו נוכח בישיבות הליליות עם ראש הממשלה: "אני יושב שם איתו, ואז כשאני אומר לו בוא הולכים הביתה, הוא אומר לי לא, אני הולך להתכונן למשפט. זה הזוי, זה לא נורמלי".

בן גביר הוסיף כי הוא מצפה להתערבות בינלאומית: "אני מקווה שהנשיא טראמפ ישים סוף לפארסה הזאת. הנשיא דונלד טראמפ צריך להתערב ולשים סוף להתעללות הזאת בראש הממשלה".