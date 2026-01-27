הזמר האהוב עמיר בניון ממשיך לזקק את סגנונו הייחודי בשיר חשוף ועמוק בשם "אות קין" שקורא למצוא נשמות אבודות ברחובות. האזינו

עמיר בניון, אחד הקולות המובהקים והמשפיעים במוזיקה הישראלית, משחרר סינגל חדש: "אות קין". השיר, חשוף, עמוק ומטלטל, ממשיך את דרכו של בניון ליצור מוזיקה שנוגעת בלב, בבטן ובשאלות הקיומיות הגדולות.

האזינו לשירו החדש של עמיר בניון – "אות קין":

קשה לדמיין את הנוף המוזיקלי הישראלי בלי הקול הייחודי של עמיר בניון. אלבומו הראשון "רק את" היה אבן דרך משמעותית בקריירה שלו ובתולדות המוזיקה הישראלית בכלל. השירים שלו כובשים לבבות בזכות הקול החד-פעמי, ההגשה מלאת הרגש, הסאונד הייחודי והכתיבה האישית שרק הוא מסוגל לה.

ווידוי גלוי וקריאת עידוד

"אות קין" נע בין ווידוי גלוי לקריאת עידוד, בין שבר לאמונה. בקולו החד-פעמי של בניון – פגיע ועוצמתי כאחד – הוא לא מחפש לייפות את המציאות, אלא להישיר אליה מבט ולמצוא בה משמעות.

מילות השיר מתארות מסע בודד ומאתגר:

"נע ונד תהיה לבד

הכל לטובתך אל תפחד

תקבל מכות בכל יום מכל צד

אתה בזירה תרקוד תצעד"

בהמשך חוזר הפזמון החזק כקריאה דחופה:

"מי שמצא נשמה אבודה ברחובות

נא להתקשר

אפשר בכל השעות"

ובפזמון החוזר:

"כל המוצא נשמה אבודה ברחובות נא להתקשר אליי

זה המספר אפשר בכל השעות

כל המוצא נשמה אבודה באפור נא להתקשר אליי

אפשר עד שעות האור"

הדימויים חזקים ומקראיים-תרבותיים – "עץ הזית דפוק מזמן והשמן שלך נוטף", "אות קין על המצח לעד", "אל תשכח הנחש הוא בחול" – מציירים תמונה של פגיעות אנושית מתמשכת, לצד תקווה דקה שמישהו ירים טלפון, יראה ויגאל.

הופעות קרובות

בניון יבצע את השיר ואת הרפרטואר המוכר שלו בהופעות הקרובות:

4 בפברואר – בארבי, תל אביב (סולד אאוט)

5 בפברואר – זאפה אמפי שוני

26 במאי – בארבי, תל אביב

"אות קין" מצטרף ליצירה עקבית של אמן שממשיך להיות רלוונטי, גם כשהוא מביט היישר אל הכאב.