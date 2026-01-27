גורמים במדינות המפרץ טוענים כי ארה"ב על סף תקיפה משמעותית באיראן, בעוד אחרים מפקפקים בכוונת טראמפ

במדינות הערביות במפרץ הפרסי חוששים כי ארצות הברית תצא בקרוב לגל תקיפות משמעותי ביותר כנגד השלטון האיראני.

על פי הדיווחים בתקשורת הערבית, במדינות המפרץ רואים אפשרות לתקיפה אמריקנית בסיכוי גבוהה, במיוחד על רקע צבירת הכוחות במזרח התיכון.

גורם אחד הסביר כי "נראה שזה רק עניין של זמן", אך למרות החששות לא בטוח שבבית הלבן עצמו יודעים מה הנשיא טראמפ מתכנן.

כאשר מספר גורמים טוענים שהנושא מנוהל ברמת סודיות גבוהה, בעוד אחרים טוענים להתנהלות כאוטית בסביבת הנשיא.

בין האפשרויות שדווח כי נשקלות נמצאות תקיפות עומק מדויקות, מצור ימי על איראן, או מתקפה כוללת על השלטונות