הנאשם הורשע בהפעלת כלי טיס בלתי רשומים ובהפרת חוק הטיס לאורך שנים; בית המשפט דחה את טענות ההגנה וקבע כי מדובר בהתנהלות שיטתית שיצרה סיכון לבטיחות הטיסה ולציבור

בית משפט השלום בירושלים גזר היום (שני) שישה חודשי עבודות שירות על ידידיה אפרים משולמי, טייס מסוקים במילואים, לאחר שהורשע בהפעלת כלי טיס בלתי רשומים ובהפרת חוק הטיס לאורך שנים, וכן בשתי עבירות של הסגת גבול. הנאשם צפוי להתחיל בריצוי עבודות השירות בחודש מרץ 2026.

על פי גזר הדין, משולמי ירצה את העונש בדרך של עבודות שירות, כאשר עונש מאסר מותנה בן שישה חודשים, שנגזר עליו בעבר, הופעל בחפיפה מלאה. בנוסף הוטלו עליו שמונה חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 5,000 שקלים והתחייבות כספית נוספת בסך 10,000 שקלים שלא לעבור עבירות נוספות על חוק הטיס.

מגזר הדין עולה כי בין השנים 2014–2018 הפעיל משולמי מסוקים ומטוסים זעירים שלא היו רשומים כדין, ממנחת שהקים בסמוך לביתו ביהודה ושומרון, ובמספר מקרים אף הטיס נוסעים ונחת בשדה התעופה עטרות. בית המשפט קבע כי מדובר בהתנהלות שיטתית ומתמשכת בניגוד להוראות החוק ולהנחיות הרשויות.

השופט דוד שאול גבאי ריכטר דחה את טענות ההגנה בדבר אכיפה בררנית והיעדר סמכות, וקבע כי חוק הטיס חל גם באזור יהודה ושומרון. עוד נקבע כי אף שהנאשם פעל בגלוי ומתוך אמונה בצדקת דרכו, מעשיו יצרו סיכון מצטבר לבטיחות הטיסה ולציבור.

עם זאת, בית המשפט התחשב בשיהוי בהליכי האכיפה, בתיקון המאוחר לחוק הטיס שהקל בענישה, ובתרומתו של הנאשם לביטחון המדינה במסגרת שירותו הצבאי. בשל כך נקבע מתחם ענישה מתון יחסית, והעונש הוגבל להפעלת המאסר המותנה בלבד ללא תוספת מאסר בפועל.

בקשת ההגנה לבטל את ההרשעה נדחתה. בית המשפט קבע כי נוכח חומרת העבירות ואופיין, אין מקום להימנע מהרשעה, גם אם יש לה השלכות על חידוש רישיון הטיס של הנאשם.