מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, מתייחס לראיונו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ותוקף אותו: "האיש הכי שנוא בישראל, יצחק עמית, מתלונן על ״מבול חקיקה״ של הכנסת. אולי כי הוא כל כך רגיל לשמוע מחבלים ולפתוח את דלתו לפניהם.
הוא שכח כנראה שתפקידה של הכנסת לחוקק. הוא כל כך נואש לתשומת לב ולשינוי תדמיתו האיומה אז הוא הולך לקשקש את עצמו לדעת ברדיו. ליטל פן".
נזכיר כי עמית התייחס לקידום החקיקה מצד הממשלה והכנסת, ואמר "במבול החקיקה שמתרגש עלינו בתחומים שונים, יש להניח שמבול החקיקה הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר ונצטרך להתייחס לכך".
בתגובה לשאלה על מערכת היחסים עם שר המשפטים יריב לוין, ציין עמית: "אני כל הזמן, בכל מה שקשור לפעולה היעילה של מערכת המשפט, מושיט יד. אבל כבר אמרתי – לא פגשתי יד אחות, לצערי. הכדור לא בשטחי".
עוד הוא אמר: אנחנו נמשיך בדרכנו. אני רואה את מערכת המשפט בהשוואה למערכת הבריאות – שנותנת שירות לאזרח, נותנת שירות חיוני. הדבר המרכזי והיחיד שעומד נגד עיניי הוא מתן השירות לאזרחים.
א
עמית - דיקטטטור רקוב שבהרכבים משלו מח ס ל חוקים ועם היועמשית מח ס ל מינויים והחלטות של הממשלה!פועל למען היועמשית בטיוח פרשת שדה תימן להסתרת חלקה...
עמית - דיקטטטור רקוב שבהרכבים משלו מח ס ל חוקים ועם היועמשית מח ס ל מינויים והחלטות של הממשלה!פועל למען היועמשית בטיוח פרשת שדה תימן להסתרת חלקה של היועמשית בפרשה, ומסכל את עבודת ועדת הרוגלות למנוע את חשיפת העבירות הפליליות של היועמשית והמשטרה!היועמשית שאיפשרה למשטרה לרגל אחרי נתניהו והעדים במשפט שנתפר לו ואחרי אזרחים תמימים במדינה!המשך 11:23 27.01.2026
