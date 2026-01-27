נשיא המדינה נשא דברים בכנס הבינלאומי למאבק באנטישמיות בירושלים, התייחס להשבתו של רס״ן רן גווילי לישראל, והזהיר מפני גל האנטישמיות בעולם. בדבריו קבע כי שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית היא אנטישמיות

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נשא הבוקר (שלישי), דברים בכנס הבינלאומי למאבק באנטישמיות שהתקיים בבנייני האומה בירושלים. הכנס נערך ביוזמת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות בראשות השר עמיחי שיקלי, ובהשתתפות ראש ממשלת אלבניה אדי רמה ומנהיגים בין־לאומיים נוספים.

בפתח נאומו התייחס הנשיא להשבתו של רס״ן רן גווילי לישראל, לאחר 834 ימים שבהם הוחזק בעזה. "לראשונה מאז שנת 2014, אין אזרח ישראלי אחד, חי או מת, המוחזק בעזה כקלף מיקוח אנושי, ואנו כחברה יכולים להתחיל להתאבל באמת, בלב כבד אך במצפון נקי", אמר הרצוג, ושלח חיבוק למשפחתו של רן. הנשיא הודה לצה"ל, לממשלת ישראל ולמדינות שהיו מעורבות בתיווך להשבת החטופים.

בהמשך קישר הרצוג בין זיכרון השואה למציאות העכשווית, וציין כי גל האנטישמיות בעולם מחייב פעולה ולא הסתפקות בזיכרון בלבד. הוא תיאר מציאות שבה יהודים נדרשים לאבטחה בדרכם לבתי כנסת ולבתי ספר, וסטודנטים יהודים חווים הדרה ואלימות בקמפוסים ברחבי העולם.

"כאשר השנאה הופכת ללגיטימית במסווה של אקטיביזם פוליטי, וכאשר יהודים מותקפים בשל זהותם, המסקנה ברורה, אנו כושלים בעמידה בהתחייבות שלנו", אמר.

בהתייחסו לשלילת הלגיטימציה של מדינת ישראל, הדגיש הנשיא: "נאמר זאת באופן חד וברור: שלילת זכותו של העם היהודי, ורק של העם היהודי, להגדרה עצמית בביתו הלאומי היא אנטישמיות, גם אם אתה עומד בראש העיר היהודית הגדולה בגולה".

דבריו כוונו, בין היתר, כלפי אמירות שנשמעו לאחרונה מצד דמויות פוליטיות בזירה העירונית בארצות הברית, ובהן גם זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק שבה מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם היהודי מחוץ לישראל.

הרצוג הדגיש כי המאבק באנטישמיות מחייב עימות ישיר בכל הזירות, ברשתות החברתיות, בקמפוסים וברחובות הערים. את נאומו חתם בהתייחסות לדברי אביו, הנשיא השישי חיים הרצוג ז״ל, עם שחרור מחנה ברגן־בלזן: "ידידיי, יש עוד יהודים. אנחנו כאן. עם ישראל חי, לא בחסד אחרים, אלא בזכות עמלנו, חוסננו ונחישותנו".