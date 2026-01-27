מועצת עיריית תל אביב-יפו אישרה את בחירת יקירי העיר לשנת תשפ"ו-2026, כפי שנקבעה על ידי הוועדה להענקת אות יקיר העיר. האות יוענק בטקס חגיגי שיתקיים ביום העצמאות ה־78 למדינת ישראל, ואחד מהאנשים שיזכה בהם הוא הזמר המפורסם יזהר כהן

הזמר יזהר כהן זוכה לקבל את אות ההוקרה העיר תל אביב על פעילותו הציבורית, כך מפרסמים היום (שלישי) בעיריית תל אביב.

יקיר העיר הוא אות שמעניקה עיריית תל אביב-יפו מדי שנה מאז 1976 לאישים שונים כאות הוקרה על פועלם הציבורי. את היקירים בוחרת ועדה המורכבת מחברי מועצת העיר ומנציגי ציבור, והאות מוענק אחת לשנה בטקס ביום העצמאות ל-12 אישים, כמספר שבטי ישראל. השנה יוענק האות ל־12 יקירי ויקירות עיר, מתוכם שש נשים ושישה גברים, וכן לשני חברי מועצת עיר לשעבר.

יקירי העיר לשנת תשפ"ו-2026,הם נשים וגברים שפועלם רב השנים בתרבות, באמנות, בחינוך, ברווחה, בספורט, ביזמות ובשירות הציבורי תרם תרומה עמוקה ומתמשכת לעיצוב חייה התרבותיים, החברתיים והקהילתיים של תל אביב-יפו, ומשקף מחויבות לערכיה של העיר ולחיזוק קהילתה.

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "אות יקיר ויקירת העיר מוענק השנה לנשים ולגברים שפועלם רב השנים הוא אבן יסוד בבנייתה של תל אביב-יפו כעיר חיה, יוצרת ומעורבת. בתחומי התרבות, האמנות, החינוך, הרווחה, הספורט, היזמות והשירות הציבורי, כל אחת ואחד מן הנבחרים הותיר חותם משמעותי והעשיר את חיי העיר וקהילותיה. זוהי הזדמנות להביע תודה והוקרה לאנשים שפעלו מתוך מחויבות עמוקה לערכי העיר, לחיזוק המרקם החברתי ולטיפוח רוח של סולידריות, חדשנות ויצירה".

ואלו יקירי העיר שנבחרו לשנת 2026:

יערה בן דוד – משוררת, מבקרת ואומנית רב-תחומית, שתרומתה רבת השנים לתרבות תל אביב-יפו באה לידי ביטוי ביצירה, בחינוך, בפעילות תרבותית ובהתנדבות.

יזהר כהן – מאסטרו במוזיקה ופורץ דרך בהצגת העושר התרבותי של ישראל לעולם. כהן הוא סמל תרבות תל אביבי, שתרומתו מתבטאת לא רק בכישרונו המוזיקלי הרב, אלא גם בעיסוק רב בעשייה קהילתית ונתינה.

אלונה פרנקל – סופרת, מאיירת ואייקון תרבותי, שיצירתה הענפה לילדים ולמבוגרים זכתה להכרה בינלאומית והשפיעה עמוקות על התרבות הישראלית.

רבקה (ריקי) בצרי – מייסדת ויו"ר עמותת SOS חיות, פורצת דרך בהצלת בעלי חיים ובחינוך לחמלה, שפועלת מעל 45 שנה מתל אביב–יפו.

צפרא דוויק – אשת שיקום, חינוך וכתיבה, שהובילה מהלכים משמעותיים למען נכי צה"ל, משפחות שכולות ונוער, מתוך שילוב של מקצועיות ורגישות אנושית.

רפעת (ג'ימי) טורק – כדורגלן עבר, מנהיג ציבורי ויזם חברתי, שפעל לקידום ספורט, חינוך ושוויון ביפו ובתל אביב-יפו.

רחל טימור – ציירת ופסלת תל אביבית, שמתעדת ביצירתה מעל חמישה עשורים את התפתחותה ההיסטורית והתרבותית של העיר.

מוריאל מטלון – עורך דין שתרם לקידום תרבות, חינוך וחברה בתל אביב–יפו דרך נאמנויות והובלה מוסדית.

אלדד ספיבק – מהנדס שהיה שותף מרכזי לעיצוב תשתיות, מוסדות תרבות ותכנון העיר תל אביב-יפו.

מרים עציוני – מפיקת תרבות שהשפעתה רבת השנים עיצבה את עולם התיאטרון, האמנות וההפקה בישראל ובתל אביב-יפו בפרט.

ד"ר אליעזר פישר – יזם, תעשיין ופטרון תרבות, שפעל לקידום תל אביב-יפו תעשייתית ותרבותית תוך שילוב חדשנות, אמנות ותרומה לקהילה.

ד"ר אבי רייך – איש חינוך וניהול ציבורי, שהוביל במשך עשרות שנים פיתוח מוסדות, קהילה ותרבות בתל אביב-יפו והותיר חותם משמעותי על העיר.

שולה אגמי, חברת המועצה לשעבר – אשת עשייה חברתית וציבורית שפעלה לחיזוק הקהילה ולקידום רווחת התושבים, ובמיוחד למען משפחות חד-הוריות

איתן אבניאון, חבר המועצה לשעבר – לקסיקוגרף בכיר ודמות מופת בשפה העברית, ששילב קריירה בכירה בשירות הציבורי עם יצירת מילונים ולקסיקונים מרכזיים בתחומי הכלכלה, המנהל והשפה.