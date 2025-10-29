בטקס פרסמי האמ"י שהתקיים אמש (שלישי), חשף הזמר והמוזיקאי יזהר כהן כי התגלה אצלו גידול על מיתרי הקול, שמונע ממנו לשיר באופן זמני. "לא סרטני", הרגיע את הקהל. צפו

הזמר האגדי יזהר כהן, זוכה פרס מפעל חיים של אמ"י, חשף אמש (שלישי) בהיכל התרבות בפתח תקווה כי עבר ניתוח להסרת גידול לא סרטני ממיתרי הקול – ולכן אסור לו לשיר בשבועות הקרובים. במקום לבצע בעצמו את הלהיט "אבניבי", הזמין את הקהל לשיר יחד עם הלהקה והקדיש את הביצוע לחיילי צה"ל, לחטופים ששבו, למשפחות השכול ולחברו המוזיקאי יוני נמרי ז"ל, שהלך לעולמו במפתיע.

צפו בנאומו המרגש של יזהר כהן בטקס פרסי האמ"י:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יזהר כהן, טקס פרסי אמ"י (בימוי ריקי אריכא, צילום: רואים את הקולות)

כהן, שהופתע על הבמה על ידי אחותו ורדינה, ריגש את הקהל כשדיבר על הוריו שרה כהן וסלימאן הגדול ועל אחיו חופני – כולם זוכי פרס מפעל חיים בעבר – שהלכו לעולמם. "אני חבר באמ"י מיום היווסדו", אמר, "ואני מאחל לחבריי האמנים תקציבים גדולים יותר מהמדינה כדי שנוכל לעשות הרבה יותר".

טקס מרגש בהיכל התרבות פתח תקווה: 11 אמנים קיבלו פרס מפעל חיים

אמ"י – איגוד אמני ישראל – קיים הערב את הטקס השנתי להענקת פרסי מפעל חיים לאמנים שתרמו תרומה משמעותית לתרבות הישראלית. בין הזוכים: ד"ר אסתרית בלצן, יואב יצחק, יזהר כהן, ד"ר הנרי ליברוס, מוני מושונוב, סנדרה שדה, יונתן שחם, יהודה קיסר, דורית ראובני, רנה שינפלד, ואלרי פאנוב ז"ל (הפרס הוענק לאחר מותו).

הערב, בהנחיית השחקנית יובל שרף, לווה מוזיקלית על ידי אנסמבל גלעד אפרת ונערך בשיתוף פורום העצמאים, אשכולות, הפי"ל ואקו"ם.

רגעים בלתי נשכחים מהערב

הערב כלל מחווה מיוחדת לזמרת והיוצרת קורין אלאל ז"ל, בביצוע מרגש במיוחד של רונית שחר לשיר "מעיין", וכן מחווה של האחים אסנר לשחקן זאב רווח ז"ל עם ביצוע סוחף ל"אח יא רב" מתוך "סאלח שבתי".

רגע משעשע נרשם כאשר יונה אליאן קשת עלתה להעניק את הפרס לשותפתה לסדרה "סברי מרנן" השחקנית סנדרה שדה, ואמרה "אנחנו יריבות בסדרה, היא מגלמת דמות די מגעילה, רעה, קמצנית – אבל בחיים, סנדרה היא האדם הכי נדיב ומדהים ומתוק וישר". סנדרה ענתה "איזה כיף שפה אפשר לאהוב אותך, לא כמו בסברי מרנן".

פרס מפעל חיים של אמ"י – מסורת של כבוד והכרה

הפרויקט מתקיים שנים רבות ביוזמת אריה ימיני (מנכ"ל היכל התרבות פ"ת), עיריית פתח תקווה ואמ"י. בין זוכי העבר: שלמה ארצי, שלום חנוך, גילה אלמגור, יהורם גאון, אילנית, טוביה צפיר ועוד.