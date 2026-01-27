הראפר השערורייתי, שנודע בשנים האחרונות בהתבטאויות אנטישמיות חריפות ובהערצה להיטלר, מנסה להסביר את מעשיו במכתב פתוח ודרמטי: "חוויתי פרק מאני פסיכוטי, אני מבועת מהכאב שגרמתי". האם מדובר בחרטה אמיתית?

האם הראפר קניה ווסט יוצא לדרך חדשה? במחווה יוצאת דופן ובלתי צפויה, רכש אתמול (שני) האמן מודעת עמוד שלם בעיתון הכלכלי המשפיע "וול סטריט ג'ורנל", המוקדשת כולה לבקשת סליחה מהעם היהודי. המכתב, שפורסם תחת הכותרת "לאלו שפגעתי בהם", מגיע לאחר תקופה ארוכה שבה הפך ווסט למצורע בעולם הבידור בשל אמירות אנטישמיות קשות והזדהות עם סמלים נאציים.

במכתבו, ווסט לא מסתפק בהתנצלות רפה אלא תולה את התנהגותו הקיצונית במצב רפואי מורכב. הוא טוען כי פגיעה מוחית שספג בתאונת דרכים קשה בשנת 2002 לא אובחנה כראוי, וגרמה להחמרה קיצונית במצבו הנפשי. לדבריו, בתחילת שנת 2025 חווה "התקף פסיכוטי" ממושך שגרם לו לאבד קשר עם המציאות, מה שהוביל לשימוש בדימויים מחפירים של צלבי קרס והערצה להיטלר. "במצב השבור הזה, נמשכתי לסמלים ההרסניים ביותר", כתב בכנות.

"אני רוצה להבהיר ללא סייג: אינני אנטישמי. אני אוהב יהודים", הצהיר הראפר במודעה, והוסיף כי הוא חש "בושה וחרטה עמוקה" על הכאב שגרם. הוא שיתף כי כעת הוא נמצא במסלול שיקום אינטנסיבי הכולל טיפול תרופתי וייעוץ מקצועי, וביקש מהציבור הזדמנות שנייה.

בעולם היהודי ובארגוני המאבק באנטישמיות קיבלו את הדברים ברגשות מעורבים. בעוד שיש מי שרואה בכך צעד ראשון של "תשובה" וחרטה, בארגון הליגה נגד השמצה הדגישו כי מילים אינן מספיקות: "התנצלות היא דבר חשוב, אך היא לא מוחקת שנים של הסתה. נבחן אותו לפי מעשיו".