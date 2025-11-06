הראפר קניה ווסט נפגש עם הרב יאשיהו פינטו, כשהוא סיפר לרב כי הוא מביע חרטה עמוקה על אמירותיו הקשות נגד העם היהודי

הראפר המפורסם קניה ווסט, שבשנים האחרונות התבטא באמירות אנטישמיות רבות נגד יהודים, פגש היום (חמישי) את הרב יאשיהו פינטו. תיעוד מהפגישה המפתיעה עם הרב השנוי במחלוקת, שישב בכלא בניו יורק, פורסם בחשבון האינסטגרם של הרב.

בפוסט נכתב כי ווסט הביע חרטה עמוקה על אמירותיו הקשות נגד העם היהודי. "אני מרגיש מבורך על הזכות לשבת כאן מולך" אמר לרב. "ההתמודדות עם הדו-קוטביות גרמה לי לשכוח את הצורך לשמור על האנשים סביבי. אבל כמו שכשהילד שלך יוצר בלאגן בבית אתה לוקח אחריות – כי זה הילד שלך – כך אני רוצה 'לנקות את הבלאגן', ולוקח אחריות על האמירות שלי".

הרב פינטו אמר בתגובה להתנצלות של קניה ווסט כי "אדם אינו מוגדר על ידי טעויותיו, אלא על ידי הדרך בה הוא בוחר לתקן אותן. זהו כוחו האמיתי של האדם: היכולת לחזור, ללמוד ולבנות גשרים של אהבה ושלום".

נזכיר כי הראפר היה ידוע בשל דעותיו האנטישמיות, שעוררו סערה נרחבת בקרב הקהילה היהודית. בקיץ האחרון הוציא שיר בוטה מאוד בנושא: "הם אומרים לי שאני בריון, שאני אנטישמי לגמרי, שאני מתנהג כמו היטלר, אבל איך אני מתנהג כמו היטלר אם אני כושי?".