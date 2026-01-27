מטריד במיוחד: ראש המודיעין העיראקי, חמיד אל-שאטרי, טוען כי הארגון הרצחני דאעש גייס לשורותיו עוד עשרות אלפי פעילים חדשים

ראש המודיעין העיראקי, חמיד אל-שאטרי, אומר כי במהלך השנה האחרונה הוא עקב בזהירות אחר מספר המחבלים בארגון דאעש, אשר הגיע לטענתו להיקף של כ־10,000 לוחמים, ואף יותר.

"זה בהחלט מהווה סכנה לעיראק, כי דאעש – בין אם הוא בסוריה או בעיראק או בכל מקום אחר בעולם – הוא ארגון אחד, והוא בהחלט ינסה לבצע פיגועים", אמר. כאיש הקשר של עיראק לענייני ביטחון סוריה, שאטרי נסע לדמשק שלוש פעמים בשנה האחרונה לדיונים עם נשיא סוריה אחמד א-שרע.

אזהרה זו מגיעה ברקע הזוועות שחייליו של א-שרע מבצעים בחיילים והחיילות הכורדיות.