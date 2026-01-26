אישה נהרגה ואדם נוסף נפצע באורח קל-בינוני ופונה לבית החולים סורוקה. פרמדיק מד"א שהגיע לזירה דיווח: "ראינו 2 רכבים מרוסקים, בתוך אחד מהם נלכדה אישה כשהיא מחוסרת הכרה"

תאונת דרכים קטלנית בנגב: אישה כבת 30 נהרגה לאחר שרכבה התנגשה ברכב אחר בכביש 80, סמוך לערערה בכביש 80.

ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע במקום את מותה של האישה שנפצעה וסבלה מחבלה רב מערכתית. הם גם העניקו טיפול רפואי ופינו פצוע נוסף, צעיר כבן 20 שנפצע קל עד בינוני לבית החולים סורוקה.

פרמדיק מד"א דן אביבי וחובשת מד"א מדלן אבו עראר, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים, בתוך אחד הרכבים נלכדה אישה כבת 30 כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באורח קל עד בינוני."