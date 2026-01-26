החלל החטוף האחרון שב לישראל: לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו היום (שני) למשפחת החטוף רן גאוילי ז"ל, כי יקירם זוהה ויושב לקבורה.
רס״ל רן גאוילי ז״ל, לוחם יס"מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. בהודעה מטעם הצבא נכתב כי צה״ל משתתף בצער המשפחה. צה״ל ימשיך ללוות את המשפחות והשבים ולפעול לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל. בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה.
מטעם מטה המשפחות להחזרת חטופים נמסר: "רן התגאה להיות שוטר וללבוש את המדים הכחולים. בבוקר השבת השחורה, רני היה פצוע בביתו עם שבר בכתף בעקבות תאונת אופנוע שעבר אך מיד כששמע על חדירת המחבלים, עלה על מדים ויצא לסייע לחבריו מהיחידה בלחימה. בדרך נתקל במחבלים ולחם בעוז ובחירוף נפש בחזית הקרב בכניסה לקיבוץ עלומים, ואף קיבל את הכינוי ״רן מגן עלומים״ מקהילת הקיבוץ. לאחר מספר חודשים התקבלה הערכה שלאחר קרב עיקש ורק לאחר שאזלה לו התחמושת, רן נפל בקרב ונחטף לעזה".
"רן בעל החיוך הגדול והכתפים הרחבות היה כולו לב ענק, חבר אמת, אהוב על כולם, אהב להנות מהחיים, גבר צעיר וערכי, תמיד דיבר בגובה העניים עם נוכחות עוצמתית ושלווה. בן 24 בנופלו, רן הותיר אחריו את הוריו טליק ואיציק, את אחיו עמרי, אחותו שירה ומשפחה מורחבת עניפה.
רן גואילי היה החטוף האחרון", נכתב בהודעת מטעם המטה.
השבתו של גואילי לישראל מגיעה לאחר הודעתו של דובר הזרוע הצבאית חמאס אבו עוביידה, שאמר אתמול כי כי ארגון הטרור העביר לישראל מידע על מיקומו של החלל החטוף רן גואילי. בדבריו הוא אמר: "העברנו למתווכות את כל המידע והפרטים שיש לנו לגבי מיקום גופתו של רן גואילי, ה״אויב״ מחפש אחריו כעת במקום מסוים שסיפק חמאס למתווכות".
בין הלוחמים שלקחו חלק בפעילות המבצעית להשבתו של גואילי נמצא גם הזמר עידן עמדי, שחזר בתקופה האחרונה לשירות המילואים.
שירי מנתניה
כפרון, מסכן שלנו, כמה מרגש ועצוב! אני עם דמעות. רוצה לחזק את אמא ואבא שלו ברגעים לא פשוטים ולתת להם חיבוק מכל עם ישראל. אני בוכה! זהו, סיימנו עם ה 7 לאוקטובר, מבחינת החטופים. עכשיו נותר לנו לזכור את כל הגיבורים מה 7 לאוקטובר, כמו רן גואילי ואת כל הגיבורים, שלחמו בחרבות ברזל ונפלו, נפצעו... ואת כל הנרצחים כמו משפחת קוץ ומשפחת קדם. לנצח תהיו בליבינו!!!!!!!המשך 15:47 26.01.2026
הילה
הביטוי אחרון חביב נכתב על רן. עלם חמודות יפה תואר ואצילי שיצא להלחם למרות פציעתו. יהי זכרו ברוך. כ"כ שמחים אתכם טליק וכל המשפחה!15:56 26.01.2026
אני
יוהו אלוקים תודה איזה אושר סוף סוף כולם בבית16:51 26.01.2026
הילה
שירי מנתניה
כפרון, מסכן שלנו, כמה מרגש ועצוב! אני עם דמעות. רוצה לחזק את אמא ואבא שלו ברגעים לא פשוטים ולתת להם חיבוק מכל עם ישראל. אני בוכה! זהו, סיימנו עם ה 7 לאוקטובר, מבחינת החטופים. עכשיו נותר לנו לזכור את כל הגיבורים מה 7 לאוקטובר, כמו רן גואילי ואת כל הגיבורים, שלחמו בחרבות ברזל ונפלו, נפצעו... ואת כל הנרצחים כמו משפחת קוץ ומשפחת קדם. לנצח תהיו בליבינו!!!!!!!המשך 15:47 26.01.2026
