שנה אחרי שאיסלנד "השאילה" להיט חתונות ישראלי, מולדובה שולחת לאירוויזיון 2026 שיר שגורם לנו לתהות: האם הם צופים בשידורים חוזרים של הקומדי סטור? מוזמנים לצפות ולשפוט

נראה שאירופה פשוט לא יכולה להפסיק לזמזם בעברית. אחרי שאיסלנד הדהימה את כולנו באירוויזיון 2025 עם צלילים שהזכירו באופן חשוד את "אח שלנו מתחתן", הגיעה שנת 2026 והוכיחה שהדמיון הישראלי הוא המוצר המבוקש ביותר בשוק. הפעם, המצטרפת החדשה לרשימת "המעתיקנים" היא מולדובה, שהחליטה להחזיר אותנו היישר לשנות ה-90.

כזכור, רק לפני שנה געשה הרשת הישראלית סביב הנציגות האיסלנדית. המלודיה, האנרגיה ואפילו המבנה המוזיקלי נראו כאילו נלקחו היישר מחגיגת החינה של משפחת פרץ. אבל אם חשבנו שמדובר באירוע חד-פעמי, הגיע השיר החדש של מולדובה לאירוויזיון 2026 וטרף את הקלפים.

השיר המולדובני החדש, שנחשף לאחרונה, לא משאיר הרבה מקום לספק עבור מי שגדל על ערוץ 2 הישן. המקצב האתני-אלקטרוני, ה"קיקים" של התופים והאנרגיה המתפרצת נשמעים כמו הומאז' מובהק ללהיט האלמותי של הקומדי סטור ואתניקס – "שיר הטרטע".

בעוד שחלק מהמעריצים זועמים על "גניבת זכויות יוצרים", אחרים דווקא רואים בכך מחמאה אדירה לתרבות הישראלית. אם אירופה בוחרת שוב ושוב בלהיטי חתונות ומערכוני קאלט מהניינטיז כנוסחה המנצחת שלהם לתחרות המוזיקה הגדולה בעולם, אולי הגיע הזמן שנבין שאנחנו פשוט מקדימים את זמננו.

ומה חושבים בקומדי סטור על השיר האירוויזיוני של מולדובה? איתי שגב, השחקן המוכר מהתוכנית, פרסם בחשבון ה-X שלו: "מעולה . אעביר את זה לצביקה,אסף,גיל ורובי. אתן קרדיט (; ".

מה דעתכם? האם מולדובה הולכת לקחת את ה"דוז פואה", או שמדובר בצירוף מקרים מוזיקלי ותו לא?