העיתונאי בן כספית ראיין היום (שני) ברדיו 103fm את דדי שמחי בנוגע למערכת הבחירות הבאה, והתייחס לאיחוד של המפלגות הערביות.
תחילה אמר שמחי: "הציבור הערבי בישראל הוא בסדר גמור, אני חושב שאחרי ה-7 באוקטובר, הם צריכים להחליט ולדעתי הם כבר החליטו גם אם הם עדיין לא אמרו את זה, בואו נחיה ביחד בצוותא, נשגשג ונפרח. ואתה יודע שמצבם של ערביי ישראל הוא הכי טוב מכל הערבים במזרח התיכון. אני אגיד את זה קיצוני, אני אומר את זה לחברים הערבים שלי גם הח"כים: המדינה היהודית זה הנס הכי גדול שקרה לכם".
עוד הוסיף שמחי: "אני חושב שכל זמן שהמנהיגים של הציבור הערבי לא מבינים שהם מייצגים את הציבור הערבי ישראלי ולא את הפלסטינאים, אין להם מקום להיות בקואליציה. שיהיו חברי כנסת באופוזיציה".
עוד הוא הוסיף: "אני חושב שמנסור עבאס בשלב הזה לא יכול להיות חבר בממשלת ישראל. הוא כן יכול להיות באופוזיציה ובכנסת ושאר החברים שלו צריכים בכלל לשנות את כל התפיסה כי אם הם רוצים לחיות במדינה הזאת וליהנות ממנה שיתנהגו בהתאם".
בן כספית התייחס לדברים ואמר: "אני חולק עליך. אני לא איש שמאל כידוע, ובנושאים ביטחוניים אני תמיד מאוד אגרסיבי, כמו למשל עם עזה שכבר מאז 2008 אני צורח מדם ליבי להיכנס לשם, ושהייתי נגד עסקת שליט. ואני חושב שמנסור עבאס הוא הפוליטיקאי הערבי – ישראלי הכי טוב שיש
הוא היחיד שמודה שמדובר במדינה יהודית, הוא 100 מ-100 מגנה טרור".
מה דעתך בנושא?
א
גם אחרי מבצע ה בי פ רי ם ש י ז ם נתניהו כתב כספית, ח ו ל ה הנ פ ש"המצב...
גם אחרי מבצע ה בי פ רי ם ש י ז ם נתניהו כתב כספית, ח ו ל ה הנ פ ש"המצב האסטרטגי לא השתנה מהותית. נתניהו הוא ראש הממשלה, והוא, כרגיל, מנסה לשלם את המחיר הכי זול ולברוח הכי רחוק"!!המשך 12:29 26.01.2026
א
נתניהו רצה לה ת קי ף את איראן ב 2011 אבל רא שי הביטחון - ראש המוסד דגן, הרמטכל אשכנזי וגם ראש מוסד פרדו וגנץ כרמטכל - הת נ...
נתניהו רצה לה ת קי ף את איראן ב 2011 אבל רא שי הביטחון - ראש המוסד דגן, הרמטכל אשכנזי וגם ראש מוסד פרדו וגנץ כרמטכל - הת נ ג דו,וככספית ח ו ל ה ה נ פ ש כתב שלא הם, אלא נתניהו "ה ש ת פ ן"......המשך 12:29 26.01.2026
א
כספית, ח ו ל ה נ פ ש גם כתב ש"כמעט כל ראשי זרועות הביטחון אומרים, התקפה ישראלית על איראן היא טעות קשה. אולי אפילו היסטורית"!!! ושבועיים לפני...
כספית, ח ו ל ה נ פ ש גם כתב ש"כמעט כל ראשי זרועות הביטחון אומרים, התקפה ישראלית על איראן היא טעות קשה. אולי אפילו היסטורית"!!! ושבועיים לפני שנתניהו פתח במלחמה באיראן, כספית, ח ו ל ה ה נ פ ש קבע שנתניהו י י ז כ ר כ א בי ה פ צ צ ה האיראנית!!המשך 12:28 26.01.2026
זוהר משעולי
בשיח הביביסטי שמאלני הוא כל מי שמתנגד לביבי גם אם הוא מתנחל . יש מעט מאוד שמאל אמיתי בישראל ._ כלכלי ומדיני )12:26 26.01.2026
