תחילה אמר שמחי: "הציבור הערבי בישראל הוא בסדר גמור, אני חושב שאחרי ה-7 באוקטובר, הם צריכים להחליט ולדעתי הם כבר החליטו גם אם הם עדיין לא אמרו את זה, בואו נחיה ביחד בצוותא, נשגשג ונפרח. ואתה יודע שמצבם של ערביי ישראל הוא הכי טוב מכל הערבים במזרח התיכון. אני אגיד את זה קיצוני, אני אומר את זה לחברים הערבים שלי גם הח"כים: המדינה היהודית זה הנס הכי גדול שקרה לכם".

עוד הוסיף שמחי: "אני חושב שכל זמן שהמנהיגים של הציבור הערבי לא מבינים שהם מייצגים את הציבור הערבי ישראלי ולא את הפלסטינאים, אין להם מקום להיות בקואליציה. שיהיו חברי כנסת באופוזיציה".

עוד הוא הוסיף: "אני חושב שמנסור עבאס בשלב הזה לא יכול להיות חבר בממשלת ישראל. הוא כן יכול להיות באופוזיציה ובכנסת ושאר החברים שלו צריכים בכלל לשנות את כל התפיסה כי אם הם רוצים לחיות במדינה הזאת וליהנות ממנה שיתנהגו בהתאם".

עוד באותו נושא "אחמד טיבי ציוני?" הערבים טורפים את הקלפים של האופוזיציה

בן כספית התייחס לדברים ואמר: "אני חולק עליך. אני לא איש שמאל כידוע, ובנושאים ביטחוניים אני תמיד מאוד אגרסיבי, כמו למשל עם עזה שכבר מאז 2008 אני צורח מדם ליבי להיכנס לשם, ושהייתי נגד עסקת שליט. ואני חושב שמנסור עבאס הוא הפוליטיקאי הערבי – ישראלי הכי טוב שיש

הוא היחיד שמודה שמדובר במדינה יהודית, הוא 100 מ-100 מגנה טרור".