השבתת התחבורה הציבורית בביתר עילית: נעצר החשוד בתקיפת הנהג בעיר, שהובילה להשבתת התחבורה הציבורית, החשוד תקף את הנהג בעקבות סכסוך בכביש

לאחר שגרם להשבתת התחבורה הציבורית בעיר ביום חמישי האחרון, נעצר חשוד בתקיפת נהג האוטובוס הציבורי בביתר עילית שהובילה לפציעתו, וכתוצאה מכך לאשפוזו בשל חבלות בפניו, לרבות נזק לשיניו של הקורבן. דבר שגרם למחאת הנהגים והשבתת התחבורה.

מהמשטרה נמסר כי בפעילות מאומצת של מחלק מודיעין ובילוש תחנת עציון שבמרחב יהודה, נודעה זהות החשוד במעשה- תושב היישוב בשנות ה-20 לחייו, שאותר אתמול בשעות הבוקר והועבר לחקירה בתחנת עציון של המשטרה.

במסגרת חקירת המקרה, הובא החשוד בפני בית משפט השלום ירושלי שהורה כי יש לשחררו שעות ספורות לאחר מכן. במשטרה לא אהבו את ההחלטה בשל חומרת האירוע. סברו חוקרי המשטרה אמרו כי מדובר בהחלטה שלא עולה בקנה אחד עם מקרה האלימות שארע, והחליטו על הגשת ערעור.

לאחר הדיון בערעור בבית המשפט המחוזי שנערך אתמול בשעות אחה"צ, הציב השופט לחשוד בחירה בין שתי אפשריות מעצר בית של חמישה ימים או אפשרות חזרה לשירות המילואים בו הוא נמצא בעת הזאת, בצפון הארץ, ואפשרות זאת נבחרה על ידי החשוד.

במשטרה הדגישו: "יחד עם זאת, חקירת המשטרה אודות מקרה אלימות זו, נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת, במטרה למצות את הדין בהתאם. אנו רואים בחומרה כל מקרה אלימות בכלל, וכנגד עובדי ציבור בפרט, ונפעל לחקירת המקרים עד תום במטרה להגביר את תחושת הביטחון בקרב הציבור כולו".

