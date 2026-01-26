עיתונאי חדשות 12 אילן לוקאץ', תיאר תאוריה לגבי המבצע להחזרתו של החטוף רן גואילי: "האם ייתכן שגופתו של רן גואילי הושארה על ידי הממשלה בכוונה בעזה?"

עיתונאי חדשות 12 אילן לוקאץ', התייחס אמש (ראשון) להודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו וצה"ל על פתיחה במבצע לאיתורו של החלל החטוף רן גואילי, העלה תיאוריה מזעזעת והותקף ברשת.

בדבריו כתב לוקאץ': "האם ייתכן שגופתו של רן גואילי הושארה על ידי הממשלה בכוונה בעזה כדי לטעון שאי אפשר לעבור לשלב ב׳ כי חמאס לא עמד בהתחייבות, ועכשיו כשטראמפ הודיע ששלב ב׳ החל הוחלט שינסו בכל זאת להחזיר אותה כי המניפולציה כבר לא תסחוט עוד עיכוב?"

רבים מהגולשים תקפו אותו על כך. אחד מהם כתב לו: "אני לא יודע מה אתה יותר, רשע או טיפש", גולש נוסף כתב: "איכס, זה ציוץ מזעזע".