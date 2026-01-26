לאחר שאמש (ראשון) ראש הממשלה נתניהו וצה"ל הודיעו כי נפתח מבצע חדש להשבת החלל החטוף האחרון רן גואילי, ראש הממשלה טומן למעשה בהודעתו, כי מעבר רפיח ייפתח גם אם גואילי לא יוחזר לישראל.
בהודעה נכתב: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא. פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים.
צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח. מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס״ר רן גואילי ז״ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
ל-א נ-כון!
נתניהו אמר וזה לא יקרה? אין מצב! הרי כל מה שאמר - קרה: חמאס הובס (כרגע מתחזק), חיזבאללה נמחק (כרגע מתחזק), השמדנו את הגרעין האיראני (חמינאי רוצח את האופוזיציה ומתוכנן...
נתניהו אמר וזה לא יקרה? אין מצב! הרי כל מה שאמר - קרה: חמאס הובס (כרגע מתחזק), חיזבאללה נמחק (כרגע מתחזק), השמדנו את הגרעין האיראני (חמינאי רוצח את האופוזיציה ומתוכנן סיבוב נוסף מול איראן ה"מוחלשת"), רפיח חשובה (לא) ובעיקר - כפסע. זה כן: כפסע מדיקטטורה ימנית קיצונית שתמחק את המפעל הציוני, למצהלות חובשי הכיפה וכל שאר האנטי-ציונים והאנטי-דמוקרטים. מסכנה משפחת גואילי. לפחות הם תומכים בנאשם, אז אולי זה מקל את הכאב. אין כמו לסבול בשביל נתניהו וקואליציית הנאלחים.המשך 07:16 26.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
"גאון" מנהל את המדינה .... בידוד בינלאומי , קטאר ותורכיה על גבולנו הדרומי והצפוני סורי , מאות מליארדים חובות , כלכלה , חינוך ובריאות על הפנים ... משטרה שהיא מלציה של בן גביר , צבא עם חוסר בכח אדם מטורף ... ויש מליארדים לאברכי המשי , להתנחלויות ולסתם חרדים ... אבל סרוקה הרוס , מכון ויצמן הרוס , מטולה הרוסה , קרית שמונה נטושה , הדרום שרוף .... אשריינו וטוב לנו ....
בתגובה ל: ל-א נ-כון!
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? הגירה מרצון ? טרנספר בששון ? ... טפשים , תתעוררו ...07:32 26.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ל-א נ-כון!
נתניהו אמר וזה לא יקרה? אין מצב! הרי כל מה שאמר - קרה: חמאס הובס (כרגע מתחזק), חיזבאללה נמחק (כרגע מתחזק), השמדנו את הגרעין האיראני (חמינאי רוצח את האופוזיציה ומתוכנן...
נתניהו אמר וזה לא יקרה? אין מצב! הרי כל מה שאמר - קרה: חמאס הובס (כרגע מתחזק), חיזבאללה נמחק (כרגע מתחזק), השמדנו את הגרעין האיראני (חמינאי רוצח את האופוזיציה ומתוכנן סיבוב נוסף מול איראן ה"מוחלשת"), רפיח חשובה (לא) ובעיקר - כפסע. זה כן: כפסע מדיקטטורה ימנית קיצונית שתמחק את המפעל הציוני, למצהלות חובשי הכיפה וכל שאר האנטי-ציונים והאנטי-דמוקרטים. מסכנה משפחת גואילי. לפחות הם תומכים בנאשם, אז אולי זה מקל את הכאב. אין כמו לסבול בשביל נתניהו וקואליציית הנאלחים.המשך 07:16 26.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
"גאון" מנהל את המדינה .... בידוד בינלאומי , קטאר ותורכיה על גבולנו הדרומי והצפוני סורי , מאות מליארדים חובות , כלכלה , חינוך ובריאות על הפנים ... משטרה שהיא מלציה של בן גביר , צבא עם חוסר בכח אדם מטורף ... ויש מליארדים לאברכי המשי , להתנחלויות ולסתם חרדים ... אבל סרוקה הרוס , מכון ויצמן הרוס , מטולה הרוסה , קרית שמונה נטושה , הדרום שרוף .... אשריינו וטוב לנו ....
בתגובה ל: ל-א נ-כון!
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? הגירה מרצון ? טרנספר בששון ? ... טפשים , תתעוררו ...07:32 26.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר