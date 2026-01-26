ברקע הודעת ראש הממשלה נתניהו וצה"ל על פתיחת מבצע לאיתור החלל החטוף האחרון רן גואילי – הפרט הבעייתי שנחשף בהודעת נתניהו

לאחר שאמש (ראשון) ראש הממשלה נתניהו וצה"ל הודיעו כי נפתח מבצע חדש להשבת החלל החטוף האחרון רן גואילי, ראש הממשלה טומן למעשה בהודעתו, כי מעבר רפיח ייפתח גם אם גואילי לא יוחזר לישראל.

בהודעה נכתב: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא. פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים.

עוד באותו נושא צה"ל בהודעה דרמטית: המודיעין התחזק בימים האחרונים 19:40 | קובי פינקלר 0 1 👏

צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח. מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס״ר רן גואילי ז״ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל".