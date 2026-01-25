אבי אשכנזי התייחס לתקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן, וטען: "ארה"ב כנראה לקראת מחר, תשלים את ההיערכות שלה מבחינה צבאית"

‏אבי אשכנזי, כתב צבאי ('מעריב') עדכן היום (ראשון) ברדיו 103fm על ההכנות של האמריקנים לקראת אפשרות של תקיפה באיראן: "ארה"ב כנראה לקראת מחר, תשלים את ההיערכות שלה מבחינה צבאית באזור עם האמצעים והציוד שהיא צריכה ועכשיו צריך לראות מתי הנשיא האמריקני יתן את האור הירוק ואם הוא יתן, אז לאיזו סוג של פעולה".

גורמים בישראל טענו כי התקיפה באיראן אינה שאלה של האם אלא שאלה של מתי. כלומר, נשיא ארה"ב טראמפ נחוש לתקוף את המעצמה האסלאמית, אך ממתין לשעת כושר.

מנגד, ד"ר איל חולתא, לשעבר בכיר במוסד וראש המל"ל, טען כי "זה לא נראה שטראמפ קיבל החלטה. לא כך מארגנים מתקפה כשמדברים על העניין כל כך הרבה, וגם האמריקנים יצטרכו אלמנט של הפתעה, לפחות טקטית. העובדה שכולם מדברים על זה ללא הרף היא סימן שזה לא באמת קורה".

לטענתו, "קשה להבין מה האמריקנים באמת מתכננים לעשות. ייתכן שהם יצליחו, כתוצאה מהלחץ, לגרום למנהיג האיראני להסכים לתנאים שלהם, להגיע לשולחן המשא ומתן – ולא תהיה תוכנית גרעין, כולל העשרה. הוא חלש כרגע ואין לו קלפים לשחק בהם, ולכן הכל משוואות של כוח".