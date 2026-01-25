לאחרונה, התרחשו מספר אירועים בהם הושלכו בקת"בים לעבר כוחות הביטחון בכפר אל-ערוב שברשות הפלסטינית. בעקבות מקרים אלו, פעלו מחלק המודיעין והבילוש של תחנת עציון ממרחב יהודה עם צה"ל, לחשיפת זהותם

ארבעה פלסטינים צעירים תושבי אל-ערוב, נעצרו הלילה (בין שבת לראשון) בפעילות משותפת ונחושה של בלשי מרחב יהודה במחוז ש"י ולוחמי צה"ל מחטמ"ר עציון, בחשד למעורבות בהשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון.

לאחרונה, התרחשו מספר אירועים בהם הושלכו בקת"בים לעבר כוחות הביטחון בכפר אל-ערוב שברשות הפלסטינית. בעקבות מקרים אלו, פעלו מחלק המודיעין והבילוש של תחנת עציון ממרחב יהודה בשיתוף פעולה עם צה"ל, לחשיפת זהות אותם מעורבים בכך.

פעילות מודיעינית מעמיקה זו, הובילה הלילה לפעילות משולבת והתקפית של בלשי תחנת עציון יחד עם לוחמי צה"ל מגדוד נחשון (90) בכפר הפלסטיני, במהלכו נעצרו 4 חשודים צעירים תושבי המקום בחשד למעורבותם בהשלכת הבקת"בים, כאמור.

החשודים הועברו לתשאול וחקירה בתחנת המשטרה עציון, והחקירה בנושא נמשכת. מהמשטרה נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול תוך שיתופי פעולה עם כלל גופי הביטחון, לשמירת שלומו, ביטחונו ורכושו של הציבור, ונגד אלו המסכנים באופן ממשי את כוחות הביטחון השונים במהלך פעילותם.