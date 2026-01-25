היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת להצעת ההחלטה של שר המשפטים לשינוי תקנון הממשלה, כשלדבריה "הממשלה מבטלת את המגבלות שמחייבות אותה כך שתוכל לקבל החלטות בניגוד לחוק ולדין"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה היום (ראשון) לשר המשפטים יריב לוין והביעה התנגדות חריפה להצעת ההחלטה שלו לשינוי תקנון הממשלה, אשר יאפשר להעביר הצעות וחוקים ללא אישור הייעוץ המשפטי. בדבריה הבהירה כי ההצעה אינה חוקית, מכיוון ש"הממשלה מבטלת את המגבלות שמחייבות אותה כך שתוכל לקבל החלטות בניגוד לחוק ולדין – כולל הקצאת תקציבים מפלה ושימוש לרעה בכוחה בתקופת בחירות".

"להחלטות הממשלה, המתקבלות מידי ישיבת ממשלה, השפעה עצומה על הציבור, בעניינים המרכזיים ביותר הנוגעים לחייו של כל אזרח במדינה: ביטחון, בריאות, רווחה, חלוקת תקציבים ועוד" כתבה. "מזה תקופה ארוכה אנו עדים לתופעה של שיבוש כבד בדרכי עבודת הממשלה ופרימת תהליכי העבודה התקינים, לרבות העלאת הצעות החלטה לא בשלות, לעיתים תוך כדי ישיבת הממשלה, גם בלא דחיפות, קידום הצעות ללא תשתית עובדתית ומשפטית והתעלמות מוחלטת מעמדות גורמי מקצוע וחוות דעת הייעוץ המשפטי לממשלה, בניגוד לדין".

לדבריה, "המשמעות של ההצעה דנן היא הקצנת התופעה של שיבוש תהליכי העבודה התקינים בממשלה ומיסודה. כלומר, פגיעה קשה בציבור ופתיחת פתח רחב מאוד לפעולה בלתי חוקית של הממשלה, לניצול לרעה של כוחה השלטוני של הממשלה ולשימוש שלא כדין בתקציבי הממשלה. הפסול המובהק בהצעה נכון בכל עת ובפרט שינוי הכללים באופן מיידי, שלוש שנים לאחר הקמת הממשלה, בהתקרב תקופת בחירות, המחייבת הקפדה רבה יותר מפני שימוש בכלים לשם הסרת ערובות למניעת ניצול לרעה של הכוח השלטוני הרב של הממשלה, לשם השגת מטרות שאינן נגזרות מן האינטרס הציבורי הכללי. על הייעוץ המשפטי לממשלה מוטלת החובה לוודא שאכן כן נוהגים".

"ההצעה מתיימרת להציג עצמה ככזו שתחומה לשינוי היבטים של תקנון עבודת הממשלה, אך למעשה השלכתה רחבה בהרבה והיא משקפת ומובילה להתנערות של הממשלה מחובתה לפעול על פי חוק ודין" טענה. "מדובר בשינוי יסודי בדמות הסרת ערובות שנועדו להבטיח את תקינות פעולת השירות הציבורי ושלטון החוק".

בסיכום היועמ"שית הבהירה כי "יש מניעה משפטית בקידומה של הצעת החלטה זו, המהווה שינוי יסודי במערכת האיזונים והבלמים ובשיטה הנוהגת בישראל, באופן המסיר מהממשלה ערובות חיוניות לתקינות פעולת השירות הציבורי ושלטון החוק ובכך, מנוגדת לדין ופוגעת באופן קשה בעבודת הממשלה ובציבור".