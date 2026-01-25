מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט סייר באתר פסולת פיראטי בנעלין וגינה את שריפת הפסולת ביו"ש: "מחויבים לביטחון של אזרחי ישראל, הביטחון הוא גם המאבק בעבירות הסביבתיות שגורמות לפגיעה בבריאות ובאיכות החיים של האזרחים"

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד חטיבת בנימין, אלוף-משנה ע׳, קצין ההגנה המרחבית בפיקוד, סגן-אלוף א׳, קציני המנהל האזרחי ומפקדים נוספים קיימו בסוף השבוע סיור באתר פסולת פיראטי במרחב נעלין, יחד עם ראשת העיר שוהם ונציגי מועצה אזורית חבל מודיעין. הסיור מגיע על רקע תופעת השלכת ושריפת הפסולת באתרים ביהודה ושומרון, אשר מביאה לזיהום אוויר.

במהלך הביקור, בלוט הדגיש את מחויבות צה״ל לטיפול שוטף בתופעת השלכת הפסולת, הפוגעת בבריאות התושבים, בסביבה, בביטחון ובאיכות החיים. כמו כן, הוא ציין כי הוקצו משאבים ייעודיים להתמודדות עם התופעה, וכי צה״ל פועל בשיתוף פעולה בין־ארגוני באמצעות אכיפה ומניעה.

"אני רוצה לפנות מכאן לתושבי חבל מודיעין, שאיכות החיים שלהם חשובה לנו: אנחנו פה לסיכול טרור ולהגנה, אבל בתור הריבונים בשטח אנחנו צריכים לטפל גם בסיפור הזה" אמר בלוט. "אנחנו נחושים לטפל בו, ושיפרנו את המשאבים הייעודיים לטובת טיפול במצב גם על ידי צווים שחתמתי עליהם וגם בהקשר יכולת האכיפה המיידית. כשנתוני הזיהום ירדו מבחינתי זה יהיה המדד להצלחה, ואתם תוכלו לישון עם חלון פתוח בלילה. בצוות משימה משולב שמובילים במנהל האזרחי, אנו פועלים לאכוף עבריינות מסוג זה בכל שעות היממה, ובשלל פעולות. בשילוב זרועות נביא לשיפור המצב ולשיפור המתבקש באיכות החיים של התושבים".

כאמור, לאחרונה מפקד הפיקוד חתם על צו הרחבת סמכויות ליחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, המאפשר, בין היתר, חילוט מנהלי של אמצעים ששימשו לביצוע עבירות סביבתיות – זאת טרם מיצוי הליך פלילי. צעד זה יסייע במיגור התופעה של השלכת פסולת בלתי חוקית, באמצעות פגיעה כלכלית משמעותית בעבריינים הסביבתיים.