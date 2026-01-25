פלסטיני גנב רכב בצפון, ניסה לברוח מהשוטרים בשומרון, נתקל בניידת וברכב נוסף והתהפך. הוא נעצר סמוך לכניסה לעיר אריאל

פלסטיני גנב רכב בצפון, ניסה אמש (מוצ"ש) לברוח מהשוטרים בשומרון, נתקל בניידת וברכב נוסף והתהפך. הוא נעצר סמוך לכניסה לעיר אריאל.

החשוד נעצר על ידי השוטרים ולאחר טיפול רפואי, הועבר לחקירה. האירוע התרחש אתמול בסביבות השעה 18:30. השוטרים הקימו מחסום לאחר דיווח על רכב שנגנב מהצפון ונסע לשומרון. במהלך הפעילות זאת, הבחין קצין משטרה ברכב החשוד כשהוא נמצא בין כלי הרכב שעמדו בפקק שנוצר.

כשניסה לעצור אותו, הוא ניגש לעבר דלת מושב הנהג ופנה אליו, החשוד החל בנסיעה לאחור ופגע בניידת נוספת שהייתה במקום, המשיך בנסיעה פרועה קדימה, התנגש ברכב נוסף והתהפך. השוטרים בצעו מיד את מעצרו של החשוד שנהג ברכב ואז התברר כי מדובר בשב"ח פלסטיני בן 26 תושב סאוויה.

החשוד פונה בליווי צמוד של שוטרי תחנת אריאל לטיפול רפואי בבי"ח ובסיומו, הועבר לחקירה המתנהלת בתחנת משטרת אריאל, בגין מגוון העבירות המיוחסות לו.