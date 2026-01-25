תקדים: פלאביו בולסונרו, המועמד המוביל לנשיאות ברזיל ב'מרפסת של המדינה': "אתם בידיים טובות עם יוסי דגן, הביקור הראשון שלי כנשיא יהיה בשומרון"

הסנאטור פלאביו בולסונרו, המועמד לנשיאות ברזיל בבחירות הקרובות ובנו של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו, הגיע אמש לסיור רשמי בשומרון. אל הסנאטור התלווה אחיו, חבר הפרלמנט הברזילאי אדוארדו בולסונרו. השניים הגיעו לאירוע המרכזי נגד אנטישמיות אותו יזם השר עמיחי שיקלי.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן העומד עימם בקשר רציף בשנה האחרונה, הזמין אותם לבקר בשומרון. השניים קיימו אמש סיור עם דגן, שהחל בנקודת התצפית האסטרטגית "המרפסת של המדינה" בפדואל, המשקיפה על גוש דן ומרכז הארץ משם המשיכו לסיור בשומרון, ביקרו גם בברקן ובמקומות נוספים. במהלך הסיור קיבלו סקירה מקיפה על החשיבות ההיסטורית, הביטחונית והאסטרטגית של השומרון לביטחונה של מדינת ישראל.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "זה מרגש מאוד לארח אתכם – שני מנהיגים אמיתיים ואמיצים – כאן בשומרון, בלב ליבה של ישראל, בארץ התנ"ך. התושבים של השומרון וכל עם ישראל, ובמיוחד האנשים ביהודה ושומרון, נמצאים בעיצומה של מלחמה קשה נגד הברברים האלו מחמאס, ואנחנו לא נלחמים רק למען הביטחון שלנו".

"אנחנו נלחמים למען הביטחון שלנו ולמען הצדק העולמי, כי עם ישראל חוזר ובונה מחדש את מולדתו כפי שה' אמר והבטיח בנבואות. ושנית, אנחנו מגינים – אנחנו קו החזית של כל תרבות המערב. עליכם לדעת שאנחנו אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, ומתפללים עבור אביכם, שהוא מנהיג גדול וחשוב. אנחנו מתפללים להצלחתכם, ואני מקווה שבפגישה הבאה תהיה בהשבעה שלך".

המועמד לנשיאות ברזיל בפדואל: "המקום שייך לעם היהודי ללא ספק"

המועמד לנשיאות ברזיל, הסנאטור פלאביו בולסונרו, הביע את תמיכתו בתושבי יהודה ושומרון: "אני רוצה להביע את מלוא הסולידריות שלי עם תושבי יהודה ושומרון על מה שעברו. אני מקווה שה' יברך יותר ויותר את הארץ הזאת ואת האנשים שחיים כאן. אני מעניק את כל תמיכתי לאנשי יהודה ושומרון, וטוב לדעת שאתם בידיים חזקות – עם יוסי דגן. אנחנו יחד איתכם." בסיום דבריו סיכם המועמד לנשיאות ברזיל עם ראש מועצת שומרון כי הביקור הראשון שלו כנשיא יהיה בשומרון.

חבר הפרלמנט אדוארדו בולסונרו אמר: "אנחנו שמחים מאוד להיות כאן עם חברנו יוסי דגן כאן, המקום שייך לעם היהודי ללא ספק; אנו מכירים את הסיבות ההיסטוריות לכך ואת כל הסיבות הפוליטיות הנוכחיות, אך דבר אחד שעלי לציין כאן הוא שכל חבריי הישראלים והיהודים – גם בברזיל כשאני מדבר עליך – מעניקים לך 100% של תמיכה". כולם אוהבים אותך. זה מפני שאתה פעיל מאוד וחזק".

"האריה אינו מלך החיות בטעות, הוא מלך החיות כי הוא מייצג משמעת, סדר, והוא אמיץ כשצריך. זו הסיבה שאנחנו תומכים בכם וזו הסיבה שאנו מעריצים אתכם כאן ביהודה ושומרון. אל תאמינו לתקשורת המרכזית (המיינסטרים); בכל רחבי העולם אנשים מפגינים לטובת ישראל, כי אתם נמצאים בקו החזית של התרבות. יותר מ-2,000 שנה, כפי שנאמר בהימנון 'התקווה', יותר מ-2,000 שנה של ערכים לכן אנחנו כאן, עומדים לצדכם".