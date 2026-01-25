בן גביר בבית המשפט במהלך העתירה שהגישה נגדו רפ"ק רינת סבן שטענה שלא קידם אותה מסיבות לא מקצועיות: "ההתנהלות כאן היא התנהלות של מאפיה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר תקף היום (ראשון) את בית המשפט במהלך העתירה שהגישה נגדו רפ"ק רינת סבן שטענה שלא קידם אותה מסיבות לא מקצועיות: "כולכם מבינים שההתנהלות כאן היא התנהלות של מאפיה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בן גביר בבית המשפט | צילום: ללא קרדיט

הדברים נאמרו כאמור בבית המשפט המחוזי בירושלים במהלך העתירה שהגישה נגדו הקצינה במשטרה רפ"ק רינת סבן. הדברים המלאים: "כולכם מבינים שההתנהלות כאן היא התנהלות של מאפיה. היועצת המשפטית לממשלה ושליחה איימו עליי לפני כמה חודשים שאם אני לא אמנה את הקצינה הזו שמשום מה הם חפצים ביקרה – יבולע לי. אם אני לא אמנה הם ידאגו לפטר אותי. אמרו – ומנסים לקיים".

עוד באותו נושא בן גביר תוקף בחריפות: "היועמ"שית מאיימת על שר בישראל" 11:06 | שמחה רז 3 1 😢

"אני אומר ליועמ"שית: אני לא מפחד ממך, אני לא סופר אותך. אני אומר לבית המשפט: אל תתרשם מהקמפיין. אנחנו רואים את הקמפיין הזה, כבר כמה ימים, הם בקמפיין, הם באטרף, הם בטרלול רק בכדי למנות אותה. אני לא חותמת גומי, אני השר לביטחון לאומי, אף אחד לא מינה אותי כחומת גומי. יש לי הרבה שאלות על ההתנהלות של הקצינה, אין לי שום דבר אישי נגדה. חבר׳ה, אני לא סופר אתכם. אני לא חותמת גומי".

השר ביקש לפסול את השופט דוד גדעוני לאחר שאמר שאשתו עבדה בפרקליטות והייתה שותפה לתיק אוריך. עו"ד פטר המייצג את בן גביר הגיב: מעריכים מאוד את הגילוי הנאות ואת ההגינות אבל תיק אוריך הוא טיעון מרכזי בתיק שלנו. הרי בין יתר הסיבות שבן גביר לא מינה את רינת סבן והחזיר למשטר את התיק וביקש הסברים זה הסיפור של אוריך והביקורת הקשה של בית המשפט נגד הפרקליטות ונגד רינת סבן

התנועה לאיכות השלטון, הגיבה כי הם מתנגדים לבקשה לפסול שופט מכיוון שהשופט קיבל החלטות בתיק, לאחר מכן הצדדים יצאו להפסקה בסיומה אמר השופט גדעוני: "דחיתי את בקשת הפסלות. מדובר בעניין רחוק. אין לאשתי כל קשר עם העותרת. בהעדר בסיס לחשש אובייקטיבי הבקשה נדחת".