תערוכות חדשות ביד ושם לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, התאוששות מרשימה של ענף התיירות ב-IMTM 2026 ופעילויות משפחתיות וטבעיות לרגל ט"ו בשבט – מבט על אירועי התרבות, הזיכרון והפנאי הבולטים של השבוע

לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה (27 בינואר), יד ושם פותח תערוכות חדשות המאירות היבטים שונים של חיי היהודים בתקופת השואה. במקביל, ענף התיירות מציג סימני התאוששות משמעותיים עם תערוכת IMTM 2026, וט"ו בשבט מביא איתו שורה של אירועי נטיעה, סיורים ופעילויות משפחתיות ברחבי הארץ.

תערוכות חדשות ביד ושם: זיכרון, אמנות וזמן יהודי

יד ושם מציג שלוש תערוכות חדשות ומיזם דיגיטלי מיוחד לציון יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות השואה.

בתערוכה "שותפות גורל: קהילת אמני גטו לודז'" במוזיאון לאמנות השואה, הזרקור מופנה לעולם האמנים בלודז' לפני המלחמה ובמהלכה. למרות התנאים הקשים והאיום הקיומי, המשיכו האמנים ליצור ולתעד במחתרת את חיי הגטו. חלקם שובצו לעבודות כפייה בפינוי חורבות הגטו, מה שאפשר להם להציל יצירות ואוספים. הניצולים שבו ליצור לאחר המלחמה ותיעדו את הטראומה שחוו.

תערוכה נוספת, "היאחזות בזמן היהודי", מוצגת בבית הכנסת ביד ושם ומתמקדת במאבק על הזמן היהודי – שבתות, חגים ומועדים – כמסגרת קיומית ששמרה על רוח האדם. התערוכה מתארת את חיי היהודים ערב המלחמה, וממשיכה אל התקופה שבה נותרה רק הנחישות לשמר חיים יהודיים ללא קהילה מסודרת או בתי כנסת. עדויות ופריטים ששרדו חושפים את הרצון לציין חגים תחת רדיפה, ומחברים בין אמונה, זהות והישרדות.

"זיכרון חי – אוספי יד ושם בין עבר לעתיד" מציגה כ-400 פריטים נדירים מאוספי יד ושם – חפצים אישיים, מסמכים, תצלומים ויצירות אמנות. כל פריט משמש כעדות לעולם שנגדע. התערוכה לוקחת את המבקרים למסע דרך שלוש שכבות זיכרון: תיעוד בזמן אמת, עדות והנצחה לאחר השואה, ויצירת סמלי זיכרון. החלק האחרון חושף את "מאחורי הקלעים" של שימור האוספים.

בנוסף, הושק "קיר הזיכרון" – מיזם הנצחה וירטואלי המאפשר לכל אדם להנציח קורבן שואה ממאגר שמות יד ושם (הכולל כיום כ-5,000,000 שמות). ניתן לבחור אדם ספציפי או לקבל קישור אקראי, לשתף ברשתות החברתיות, ושם המנציח יופיע לצד שמו ותמונתו של הנרצח על קיר וירטואלי באתר יד ושם.

IMTM 2026: שיא היסטורי לענף התיירות

תערוכת התיירות הבינלאומית IMTM 2026, שתתקיים ב-3-4 בפברואר ב-EXPO תל אביב ותציין 32 שנים להיווסדה, מסמנת נקודת מפנה משמעותית. למרות אתגרי המלחמה, נרשמה נוכחות גדולה של חברות תעופה עולמיות וזינוק במספר המציגים מחו"ל – מה שהופך אותה לאירוע התיירות הגדול והמשמעותי מאז תחילת המלחמה.

מדינות רבות הבטיחו השתתפותן חודשים מראש, בהן יוון, גאורגיה, סין, קנדה, ארה"ב, הודו, טיוואן, ויאטנם, סלובקיה, הונגריה, זמביה, קפריסין, רומניה ואזרבייג'ן. הביקוש הרב מצד מבקרים ומציגים מצביע על נכונות לייצר קשרים עסקיים עם ישראל ולכבוש את השוק הישראלי. התערוכה צפויה להוות מצפן מקצועי להתאוששות ולצמיחה של ענף התיירות המקומי והבינלאומי ב-2026.

חגיגות ט"ו בשבט: נטיעות, טבע ומשפחה

לרגל ט"ו בשבט (2 בפברואר 2026), מתקיימות פעילויות רבות ברחבי הארץ. קניון עופר חדרה יארח מדי יום שלישי בשעה 17:00 אירועים משפחתיים חינם – מופעים, הצגות, סדנאות יצירה ופעילויות באווירה חגיגית וצבעונית, כחלק מחודש המשפחה.

ברחבי הארץ יתקיימו "נוטעים יחד" – נטיעות, סיורים, הפנינגים ואירועי תרבות ביערות, בפארקים ובקהילות, למשפחות, מבוגרים וקבוצות. המועצה לשימור אתרים, בשיתוף משרד המורשת, מזמינה לציבור להשתתף באירועי ט"ו בשבט באתרי מורשת – נטיעות, סיורים מודרכים, ערבי שירה והרצאות, חלקם ללא תשלום.

ברמת הגולן, הגשמים יצרו פריחה של פטריות. בתיירות גולן מציעים סיורי ליקוט פטריות מודרכים – למידה על זיהוי פטריות מאכל מול רעילות, כללי ליקוט אחראי, וטיול בין יערות ירוקים, נחלים, פרות וסוסים.

חדשות צרכנות

מותג הפסטה ברילה משיק מהדורה מוגבלת של פסטה בצורת לבבות, לקראת חג האהבה – שילוב רומנטי עם רטבי העגבניות, בהשראת הרעיון האיטלקי "מחווה של אהבה דרך אוכל".

רשת KIKO MILANO פותחת סניף OUTLET ראשון בישראל במתחם עופר בילו סנטר OUTLET – 70 מ"ר עם מוצרי איפור, קוסמטיקה וטיפוח במחירים נגישים, כולל סיילים עד 60% הנחה.

פסטיבל "דרום בלב" חוזר בנגב לרגל 20 שנה לפריחת הכלניות – צעדת ומרוץ כלניות, שווקים וירידים שחוזרים לאחר שלוש שנים, ועסקי תיירות מקומיים.

צעדת ראשוני ים המלח 2026 – אירוע מסורתי בתשיעיתו במועצה האזורית מגילות ים המלח – מאפשר גישה לאתרים נדירים מעבר לגדר, במסלולים שונים.