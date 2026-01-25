המשטרה פענחה את הרצח של משה צברי, שגופתו אותרה בבור סמוך לבית גוברין. החשוד – תושב לוד בן 27 – נעצר לפני שהספיק לצאת מהארץ

צו איסור הפרסום הוסר: היחידה המרכזית של מחוז ירושלים פענחה את הרצח של משה צברי, שגופתו אותרה לפני כחודשיים בתוך בור סמוך לבית גוברין. היום (ראשון) תוגש נגד החשוד הצהרת תובע, אחרי שגובשה התשתית הראייתית הנדרשת נגדו.

לפי הודעת המשטרה, החקירה התחילה ב-8 בדצמבר 2025, עם קבלת דיווח אודות היעדרותו של צברי. לאחר פעולות חקירה שהובילו לאיתור רכבו של המנוח כשהוא שרוף כליל באזור יער המלאכים, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, שביצעה פעולות חקירה נוספות שהביאו לאיתור גופתו בתוך באר עמוקה סמוך לכפר זוהרים.

עוד נאמר כי ב-28 בדצמבר בלשי הימ"ר עצרו החשוד ברצח, שתואר כגבר בן 27 מלוד. על פי החשד, הוא תכנן להעתיק את מרכז חייו לחו״ל ולהימלט מאימת הדין – אך נעצר לפני שהספיק לצאת מהארץ.

במסגרת מלאכת החיפושים ואיסוף הראיות, הצליחו החוקרים לאתר סכין ששימשה על פי החשד החשד לביצוע הרצח. מחקירת המשטרה עולה החשד, כי הרקע למעשה הוא מערכת יחסים עכורה שניהל צברי עם קרובת משפחתו של החשוד.

כאמור, עם סיום מלאכת איסוף הראיות והעברתן לפרקליטות, תוגש היום בבית המשפט הצהרת תובע נגד החשוד. במשטרה אמרו כי יבקשו להאריך את מעצרו ב-5 ימים, עד מועד הגשת כתב האישום.