אחרי 18 שנות פעילות, אחד מהלוקיישנים האיקוניים על כביש החוף הופך לכשר למהדרין: סי קפה בגעש מתחדש עם תפריט ערב איטלקי עשיר, ומברך קהל רחב יותר. איקו לוי, "מגייר המסעדות", מספר על האמונה שהובילה להצלחה: "תאמין, תצליח"

כל מי שמגיע בתקופה האחרונה למרחב געש ושפיים מבחין בשילוט לאורך הדרך: "סי קפה כשר". ואכן זו תופעה. במקום שרובו עובד על מלא בסופי שבוע ובשבתות, החליטו איקו ושי לוי להפוך את הקפה למקום כשר למהדרין.

וכך, אחרי 18 שנות פעילות, הופך אחד הלוקיישנים האיקוניים על כביש החוף לכשר ומתחדש עם תפריט ערב איטלקי עשיר, פיצות ופסטות בטאבון, אווירת ביסטרו נינוחה – ומרחיב את קהל היעד.

"תאמין תצליח"

הסיפור של איקו לוי מדהים. הוא למעשה מגייר מסעדות ורשתות והופך אותן לכשרות. כך כשהגיע לרשת פיצה האט הוא הציע למנהליה להפוך אותה לכשרה, והמהלך קרם עור וגידים והצליח.

"תאמין תצליח", אומר איקו לוי לסרוגים ומוסיף: "מי שלא עובד בשבת מרוויח יותר וזה דו-משמעי".

אחרי פיצה האט הוא הגיע לרשת בורגר קינג, וכמנהל אזור גם כאן דרש וקיבל תוך זמן קצר הסכמה להפיכתה לכשרה. בהמשך היה זה בית הקפה סי קפה בגעש – שהוא למעשה יותר בית מאשר קפה – שהפך לכשר למהדרין. בקרוב מאוד גם המקום בעינת יהפוך לכשר, והדרך סלולה הלאה. צריך לפרגן. זה לא פשוט.

יעד קולינרי של ממש

המהלך החדש ממקם את הסניף לא רק כעצירת קפה בדרך, אלא כיעד קולינרי של ממש – כזה שמתאים גם לארוחת ערב רגועה, מפגש חברים או בילוי זוגי.

התפריט החדש נשען על מטבח איטלקי קלאסי עם נגיעות ים-תיכוניות, חומרי גלם טריים וטכניקות פשוטות אך מדויקות. במרכזו טאבון, ממנו יוצאות פיצות דקות ופריכות, ולצידן מנות ראשונות, פסטות וניוקי.

התפריט כולל מבחר סלטים רעננים, ביניהם בוראטה עם סלק, אגוזי מלך ובלסמי, סלט חקלאים עם גבינת פטה וקרוטונים, וגרסאות לקיסר ולסלטים ים-תיכוניים קלאסיים.

לצד תפריט הערב, המקום ממשיך להציע את תפריט הבוקר והיום המזוהה שלו: שקשוקה המוגשת לאורך כל היום, מנות בוקר עם ביצים וסלמון, כריכים טריים, מאפים הנאפים במקום וקפה איכותי – כך שהמקום מלווה את הקהל משעות הבוקר ועד הערב.

"חוויה פשוטה ומדהימה"

ומסכמים יחדיו איקו ושי לוי, שני האחים שמתפעלים את המקום: "אנחנו מרגישים שהרווחנו המון מהמעבר. לראות את הציבור שמגיע לכאן יותר ויותר על המעבר לכשרות זה מחמם את הלב. חוויה פשוטה ומדהימה".