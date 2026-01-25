תועדו במצלמות: רכבים הוצתו הלילה ברמאללה לצד גרפיטי עם התייחסות לראש השב"כ דוד זיני בו נכתב: "ד"ש לזיני מהר המור"

רכבים הוצתו הלילה (בין שבת לראשון) ברמאללה לצד גרפיטי עם התייחסות לראש השב"כ דוד זיני בו נכתב: "ד"ש לזיני מהר המור". בתיעודיים שהופצו ברשתות הפלסטיניות ממצלמות האבטחה נראים שני רעולי פנים מציתים רכבים חונים.

הגרפיטי ככל הנראה מגיע בעקבות ביקורת שנשמעה כלפי ראש השב"כ על מעצרים שבוצעו לאחרונה. בשבוע שעבר פורסם כי ארבעה מתיישבים נעצרו בידי שב"כ, ונאסר עליהם לפגוש עורך דין. כעבור מספר ימים הם שוחררו.

דיווח על שמיעת ירי בבנימין; הוטל כתר על רמאללה

אמש כוחות צה"ל לאזור טלמון בבנימין בעקבות דיווח שהתקבל על שמיעת ירי מכיוון עין קיניא, אין נפגעים. על פי דובר צה"ל הכוחות סרקו במרחב וביצעו חסימות של צירים סמוכים. בעקבות שמיעת הירי הוטל כתר על רמאללה.