משרד הבריאות פרסם אמש אזהרה על נוטרילון שלב 1 800 גרם – בעקבות הודעה מהיצרן באירופה. בישראל המוצר הספציפי הזה נמכר במספר סניפים ברחבי הארץ, זו רשימת הכתובות המלאה

משרד הבריאות פרסם אמש (מוצ"ש) אזהרה על נוטרילון שלב 1 800 גרם – בעקבות הודעה מהיצרן באירופה. "האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן צרוליד (Cereulide) המיוצר על ידי החיידק bacillus cereus, האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן", כך נמסר ממשרד הבריאות.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר. עוד ציינו בהודעת משרד הבריאות: יודגש כי רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר מצומצם של יחידות. נוטרילון עדכנה את משרד הבריאות ללא דיחוי ומבצעת בתיאום עמו – וכמשנה זהירות בלבד – משיכה נקודתית של אצווה אחת של פורמולת Nutrilon שלב 1 (800 גרם) – מספר אצווה BBD 2027.01.07 – בשל היתכנות להימצאות צרולידים.

רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר יחידות בנקודות המכירה במספר סניפים ברחבי הארץ: בית מרקחת מערופארם בע'מ, אכסאל. בית מרקחת מלק, כפר מנדא. בית מרקחת המרכז דבוריה, כפר דבוריה. בית מרקחת ברכה פארם שפרעם, שפרעם. 98 בית מרקחת יהודית, תל אביב. בימ'ק הסנה מרפא-גוש עציון, גוש עציון. בית מרקחת עמיד פארם בע'מ, כפר מועאויד. ובימ'ק סלמה פארם כאוכב אבו אלהי, בכפר כאוכב.