בנימין: רכב נסע הבוקר (ראשון) בכביש 60 במהירות מופרזת, שוטרים שהוזעקו למקום קראו לו לעצור. בתגובה הנהג ניסה לדרוס שוטר, שירה לעברו.

האירוע התרחש באזור בין היישוב שילה לצומת המשטרה הבריטית. בעקבות הירי הנהג נסע לאחור והתנגש בבטונדה. מהמשטרה נמסר כי כוחות הרפואה הוזעקו למקום וכוחות משטרה מתחנת בינימין ומרחב שומרון מכוונים את התנועה בזירה. בנוסף, חבלני המשטרה עושים דרכם למקום ונסיבות המקרה נבדקות כעת.

הודעת המשטרה: " לפני זמן קצר, הוזעקו שוטרי התנועה ממרחב שומרון בעקבות רכב שנסע במהירות מופרזת תוך שסיכן את משתמשי הדרך באיזור ציר 60, במקטע שבין היישוב שילה לצומת המשטרה הבריטית".

"שוטרי התנועה שהגיעו למקום, הבחינו בנהג הרכב והורו לו לעצור. בשלב מסוים, השוטר במקום ניגש לעבר הרכב וזה האיץ לעברו. השוטר שחש סכנה לחייו, ביצע ירי לעבר הרכב והנהג שניסה להימלט נסע לאחור ופגע בבטונדה שנמצאת במקום". כוחות הרפואה הוזעקו למקום וכוחות משטרה מתחנת בנימין ומרחב שומרון מכוונים את התנועה בזירה. בנוסף, חבלני המשטרה עושים דרכם למקום ונסיבות המקרה נבדקות כעת".