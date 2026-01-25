ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי ישראל מספקת תמיכה נרחבת למיליציות חדשות שפועלות נגד חמאס ברצועת עזה. לפי הדיווח, ישראל מספקת חיפוי אווירי, מודיעין, חימוש ועוד

מאבק מבפנים: ישראל מספקת תמיכה נרחבת למיליציות חדשות שפועלות נגד חמאס ברצועת עזה – כך דווח הבוקר (ראשון) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח, ישראל מספקת למיליציות חיפוי אווירי באמצעות רחפנים, מודיעין, חימוש, אספקה, מזון וטיפול רפואי.

בדיווח, שמסתמך על דבריהם של גורמים ישראלים, חברי המיליציות גרים בחלק של הרצועה שנמצא בשליטה ישראלית, מזרחית לקו הצהוב. הם חוצים לאזור שבשליטת חמאס לפי הצורך המבצעי ובתיאום עם ישראל – כדי לפגוע במחבלי חמאס. עוד נטען כי חלק מחברי המיליציות פונו במסוק לבתי חולים בישראל אחרי שנפצעו.

קצין מבצעים לשעבר באוגדת עזה הסביר כי ישראל עוקבת מקרוב אחר פעילות המיליציות, ומתערבת כדי לסייע או לחלץ את חבריה במידת הצורך. "כשהם יוצאים ומבצעים פעולות נגד חמאס, אנחנו שם כדי לצפות בהם ולפעמים גם כדי לעזור" טען. "זה אומר לעזור להם במידע, ואם אנחנו רואים שחמאס מנסה לאיים עליהם או להתקרב אליהם, אנחנו מתערבים באופן פעיל".

בסיכום הגורמים הסבירו כי שיתוף הפעולה עם המיליציות מהווה כלי שימושי לישראל, מכיוון שכוחות צה"ל מוגבלים על ידי תנאי הפסקת האש מול חמאס. מנגד, חברי המיליציות יכולים להגיע לאזורים שבשליטת חמאס ממערב לקו הצהוב.